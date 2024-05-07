Komşu Miçotakis'in Türkiye ziyaretine odaklandı: 'Erdoğan'ın açıklaması dostluk elinin çok ötesinde'

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Uzun süre gergin bir havanın hakim olduğu Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde son dönemde pozitif rüzgarlar esiyor. Ankara da Atina da bu atmosferin korunması gerektiğinde hem fikir.



MİÇOTAKİS'TEN İADE-İ ZİYARET



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında Atina'ya tarihi bir ziyaret gerçekleştirmiş, iki ülke karşılıklı ticareti artırma, iletişim kanallarını açık tutma ve gerilimi azaltmak için önlemler alma konusunda anlaşma sağlamıştı.



Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de önümüzdeki günlerde bir iade-i ziyarette bulunacak ve 13 Mayıs'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi. Toplantıda Erdoğan ve Miçotakis arasında gerçekleşecek toplantının detayları ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamadaifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı ve Miçotakis'in Ankara ziyareti bugün Yunan medyasının öne çıkan başlıklarından biri oldu.Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınsözlerine dikkat çekerken, Protothema dabaşlığı ile okuyucularının karşısına çıktı.Newsbeast.gr'de yer alan bir analizde, Miçotakis'in Ankara ziyareti için hazırlıkların hummalı bir şekilde sürdüğü belirtildi ve Erdoğan'ın son açıklamasının Yunanistan'a dostluk elinin çok ötesinde bir anlam taşıdığı vurgulandı.Yayın organına göre, 13 Mayıs'ta iki lider arasında yapılacak görüşmede siyasi diyaloğun gidişatı, Mutabakat Zaptı ve pozitif gündemin ele alınacak.Görüşmede zor konuların ele alınması beklenmiyor ancak Atina Ankara'nın Ege ve İyon Denizlerinde ilan edilen deniz parkları konusunu gündeme getirmesi ihtimaline karşı hazırlıklı.Yunan basınına göre, 14 aydır devam eden pozitif havanın ardından iki ülke arasındaki ilişkilerde bundan sonra atılacak adımlar için bir takvim belirlenirse bu bir başarı sayılacak.Her şey yolunda giderse Miçotakis ve Erdoğan Temmuz ayında Washington'daki NATO Zirvesi'nde ve hemen ardından Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda tekrar bir araya gelme fırsatı bulacaklar.Miçotakis de geçtiğimiz günlerde Skai televizyonuna yaptığı açıklamada, görüşmeden beklentisinin ne olduğu sorusunu,diye cevaplamış ve eklemişti;