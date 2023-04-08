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Kocasının cansız bedeni ile bir hafta nehirde sürüklendi! 'Akbabalar teknenin üzerinde dönüyordu'

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#Brezilya#Tekne#Kalp Krizi
Kocasının cansız bedeni ile bir hafta nehirde sürüklendi Akbabalar teknenin üzerinde dönüyordu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 12:17

Kocası kalp krizi geçirip hayatını kaybeden ve teknesinin motoru bozulan 68 yaşındaki Brezilyalı kadın, bir hafta boyunca kocasının cansız bedeni ile Amazon nehrinde sürüklendi. 'Bu kadarı ancak filmlerde olur' denecek hikaye bugün dünya basınında dikkat çekti.

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Brezilya'da yaşayan ve her ikisi de 68 yaşında olan José Nilson Souza Bernardo ve Maria das Graças Mota Bernardo çifti, sık sık yaptıkları gibi balık tutmak ve kafalarını dinlemek için ülkenin kuzeybatısındaki Rio Negro adlı bir Amazon nehrine gitmeye karar verdi.

Yolculukları için yanlarına iki tekne alan (İçinde kalacakları büyük bir tekne ve tuttukları balıklar için küçük bir kano) yaşlı çift bir kaç gün sonra evlerine dönmeyi planlıyordu. Ancak uzun süredir planladıkları tatil daha ilk gününde büyük bir kabusa dönüştü.

Kocasının cansız bedeni ile bir hafta nehirde sürüklendi Akbabalar teknenin üzerinde dönüyordu


KOCASI HAYATINI KAYBETTİ, TEKNENİN MOTORU BOZULDU

29 Mart'ta henüz tatilin ilk günündeyken José Nilson Souza Bernardo kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kocasının ölümü sonrası hemen kanoyu bir ağaca bağlayan Maria, tekneyi çalıştırıp oradan ayrılmaya çalıştı ancak teknenin motoru çalışmıyordu.

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Çaresiz kadın doğru düzgün yüzme bilmiyordu ve içinde bulundukları nehirde timsah gibi son derece tehlikeli hayvanların olduğunu biliyordu. Bu yüzden çareyi kürek çekmekte buldu ancak kürek çekip güvenli bir alana gitmeye çalışırken farkında olmadan nehirde sürükleniyordu.

Kocasının cansız bedeni ile bir hafta nehirde sürüklendi Akbabalar teknenin üzerinde dönüyordu

DENİZ KUVVETLERİ POLİS VE İTFAİYE SEFERBER OLDU

Çiftin kızı Cristiane anne babasından bir kaç gün haber alamayınca paniğe kapılarak güvenlik güçlerine haber verdi. Polis çiftin kanosunu ağaca bağlanmış halde buldu. Balık tutmak için attıkları ağ hala oradaydı ve içi çürümüş balıklarla doluydu.

Hemen arama kurtarma çalışması başlatan polisin operasyonuna itfaiye ve Deniz Kuvvetleri de katıldı. Talihsiz çiftin teknesi tam bir hafta sonra, 4 Nisan'da kalkış noktalarından yaklaşık 100 mil (161 km) uzakta bulundu.

Kocasının cansız bedeni ile bir hafta nehirde sürüklendi Akbabalar teknenin üzerinde dönüyordu

TEKNEDE KALAN UN VE ÇİĞ BALIKLARLA BESLENDİ

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Bulunduğunda hala şokta olduğu belirtilen kadın hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Maria'nın klinik ve psikolojik tedavisi devam ederken Brezilya Donanması konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Bir kaç gün boyunca kürek çeken Maria'nın teknede kalan un ve çiğ balıklarla beslendiği öğrenildi.

Yiyecekleri bitince limon suyu içmek zorunda kalan kadın günler boyunca çığlık atıp yardım istediğini ancak kimsenin cevap vermediğini anlattı.

Kocasının cansız bedeni ile bir hafta nehirde sürüklendi Akbabalar teknenin üzerinde dönüyordu

KOCASININ CANSIZ BEDENİNİ AKBABALARDAN KORUDU

Kocasının cansız bedeninin bir iki gün sonra çürümeye başladığını anlatan Maria, arı ve böceklerin cesedin üzerine üşüştüğünü ve akbabaların teknenin üzerinde dönmeye başladığını söyledi.

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Kocasını akbabalara yem etmemek için bedenin üzerini bir bezle kapatan kadın, sürekli tencere ve tavaları birbirine vurarak hayvanları korkutmaya çalıştı.

Kızı, Amazon şartları ile bir hafta boyunca tek başına mücadele eden kadının sarsılmış olduğu ve uyumakta zorluk çektiğini söyledi.

Kocasının cansız bedeni ile bir hafta nehirde sürüklendi Akbabalar teknenin üzerinde dönüyordu

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