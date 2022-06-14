'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz'ün yazarı Nancy Crampton Brophy'e müebbet hapis cezası verildi!

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ABD'nin en çok konuşulan davalarından biri olan 'Nancy Crampton Brophy' davasında verilen ceza belli oldu.

‘Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz’ makalesi ve ‘Yanlış Koca’ ve 'Kalpte Cehennem' gibi kitaplara imza atan 71 yaşındaki Nancy Crampton Brophy, yaklaşık 2 hafta önce kocası Daniel Brophy'i öldürmekten suçlu bulunmuştu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkemenin verdiği müebbet hapis cezası, 25 yıl sonra şartlı tahliye olasılığı taşıyor. Kadının avukatları karar sonrası temyize gitmeyi planladıklarını duyurdular.

Mahkeme dün yapılan son oturumda kadının 26 yıllık kocasını yaklaşık 1.5 milyon dolar değerindeki hayat sigortası için öldürdüğüne karar verdi ve 2018’den bu yana tutuklu bulunan Nancy Crampton Brophy'e müebbet hapis cezası verdi.

MAHKEMEYE DAMGA VURAN SÖZLER

Ancak mahkemeye verilen cezadan çok uzun süredir adalet için bekleyen kurbanın ailesinin sözleri damga vurdu.

Çevresinde 'iyi bir eş' ve saygın bir şef olarak bilinen Daniel Brophy'nin kardeşi Bill Brophy kararın açıklanmasının ardından "Hapishanede ne kadar zaman geçirirseniz geçirin, bu cehennemdeki sonsuzluğun yanında bir hiç" dedi.



Daniel Brophy/Linkedin

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Dan Brophy'nin önceki evliliğinden olan oğlu Nathaniel ise en küçük torunlarının bile Nancy'nin adını asla bilmeyeceklerine dair yemin ederek şunları söyledi;

"Senin için yemek yapan, çamaşırlarını yıkayan, seni olduğun gibi kabul edip başarısız deneyimlerinde bile seni destekleyen bir adamı soğukkanlılıkla, önceden tasarlanmış bir cinayetle öldürdün. Babam, senin gibi sığ ve bencil bir insandan çok daha fazla bilgiye, derinliğe ve yaşama sevincine sahipti."



Nancy Crampton Brophy ve 2018'de vurularak öldürülen kocası Daniel/ Fotoğraf: Brophy ailesi





"TÜM AİLE ŞOKE OLDUK"

Kurbanın annesi Karen, oğlunu öldüren kişinin 25 yıldır ailelerinin sevilen bir üyesi olan gelini Nancy olduğunu öğrendiklerinde tüm ailenin şoke olduğunu belirterek, "Oğlumuzu öldürmenin sizin için nasıl bir avantaj sağlayacağını ve onun yaşamayı hak etmediğine nasıl karar verebildiğinizi asla anlamayacağız" dedi ve ekledi;

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"Bundan sonra hayatın nasıl olur bilemiyorum ama iyi olmayacağına eminim"

Crampton davası yaklaşık 7 hafta sürdü. Mahkemenin kararı bugün dış basında geniş yer aldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Müebbet hapis cezası verilen kadın daha önce yazdığı “Kocanızın Nasıl Öldürürsünüz” isimli bir makalede iz bırakmayan bir cinayet için ipuçları vermişti.

Nancy Crampton Brophy'nin kocası Daniel Brophy, 2 Haziran 2018'de Oregon eyaletinin Portland şehrinde öğretmenlik yaptığı aşçılık okulunun mutfağında ölü olarak bulunmuştu. Kurbanın silahla vurularak öldürüldüğü açıklanırken polisin bir numaralı şüphelisi adamın 25 yıllık eşi Nancy Crampton Brophy oldu ve kadın 2018 yılında tutuklandı.

Savcılar 71 yaşındaki kadının mali zorluklar yaşadığını ve hayat sigortasından alacağı 1.5 milyon dolar için kocasını öldürdüğünü iddia etti. Hakkındaki iddiaları ilk günden beri reddeden yazar ise kocasını öldürmek için hiçbir nedeni olmadığını ve mali sorunlarını emeklilik tasarruf planını bozup paraya çevirerek çözdüğünü söyledi.

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KARARDA BAŞ ROL OYNAYAN GÖRÜNTÜLER

Ancak Nancy Crampton Brophy'nin cinayet günü güvenlik kameraları tarafından suç mahallinde görüntülenmesi, internetten aldığı silahların ortaya çıkması mahkemenin aldığı müebbet hapis kararında baş rolü oynadı.



"KOCASINI ÖLDÜRECEK KADIN ORGANİZE, ACIMASIZ VE ZEKİ OLMALI"

Nancy Brophy'nin

"Yanlış Dizisi"

adını verdiği 6 kitabı var. Kitapların hepsinin kapaklarında

"Yanlış hiçbir zaman bu kadar doğru hissettirmemişti"

cümlesi yer alıyor.

Crampton Brophy, dava süresinde çokça konuşulan 'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz' makalesinde, kocasını öldürecek bir kadının "organize, acımasız ve çok zeki" olması gerektiğini belirterek "Nihayetinde cinayetin amacı serbest kalmamı sağlamaksa, kesinlikle hapishanede zaman geçirmek istemem. Şunu da kayda geçireyim: Tulumları hiç sevmem ve turuncu bana hiç yakışmaz" ifadelerini kullanmıştı.