Zelenski 'Ukrayna'nın kaderi oraya bağlı' demişti... Acı haber geldi!

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat, sabah 06.00'da Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırması ile başlayan savaş son dönemde ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Savaşın ilk gününden itibaren ana hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirleyen Rusya kenti kuşatmış ancak ele geçirememiş, daha sonra ise hedefini Donbas olarak belirlemişti.

Dobnas'ın ve Ukrayna'nın kaderi ise Severodonetsk'te tayin ediliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, doğudaki Severodonetsk kentinin 'Donbas'taki çatışmanın merkez üssü olmaya devam ettiğini' söylemiş ve 'Birçok yönden Donbas'ımızın kaderi orada belirleniyor' demişti.

UKRAYNA ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Zelesnki'nin bu sözlerinden günler sonra kilit öneme sahip Severodonetsk'te yeni gelişmeler yaşandı.

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Ukrayna'nın doğusunda Rus ordusu ile Ukraynalı güçler arasındaki savaşın sürdüğü Severodonetsk kentine ulaşan tüm köprülerin Ruslar tarafından yıkıldığı açıklandı.

DÜNYA İLE BAĞLANTISI KESİLDİ

Luhansk bölge valisi Serhiy Haidi, kentin dışarıyla bağlantısının kesildiğini, kente ikmal yapmanın ve sivilleri tahliye etmenin imkansız hale geldiğini belirtti.

Sokak savaşlarının yaşandığı Severodonetsk'ten dumanlar yükseliyor... (Fotoğraf: AFP)

Mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden, kente ulaşan üç köprünün de yıkıldığını açıklayan Haidi, "Kentte bulunanlar aşırı zor koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bölgedeki savaşın "korkunç" bir can kaybına yol açtığını belirtti.

Luhansk Valisi Sergiy Gaiday ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada Severodonetsk'in yüzde 80'ine yakınının Rusların kontrolünde olduğunu ancak Rusların kenti ablukaya alamadıklarını belirtmişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov geçen hafta yaptığı açıklamada savaşta her gün yaklaşık 100 askerlerini kaybettiklerini ve günde ortalama 500 askerin de yaralandığını söylemişti.

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Rusya'nın Şubat ayı sonunda başlattığı işgal girişimi son haftalarda doğudaki Luhansk bölgesine yoğunlaştı.

Severodonetsk ve yakınındaki Lisiçansk, Rus ayrılıkçıların bulunduğu Luhansk bölgesinde, Ukraynalı güçlerin kontrolünde kalan son iki yerdi. İki kentte yaklaşık 15 bin sivilin kaldığı tahmin ediliyor. Bu iki bölge Donbas olarak biliniyor.

Rus kuşatması altındaki kentlerdeki son durumu değerlendiren Ukrayna lideri, doğu Ukrayna şehrinin Rus kuvvetlerinin eline geçmesi durumunda Severodonetsk'in geri alınmasının büyük bir ekipman ve asker maliyeti olacağını söylemişti.

Rus yanlısı ayrılıkçı Donbas bölgesinin ordu sözcüsü Eduard Basurin, Severodonetsk'teki Ukraynalı askerleri tehdit ederek "ya teslim olun ya da ölün" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Donetsk ve Luhansk'taki askeri operasyonlarının amacının tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş olan bölgeleri korumak olduğunu iddia etti.

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Ukraynalı yetkililer ayrıca Batı'nın ülkeye gönderme sözü verdiği silahların zamanında ulaşmadığını da ekledi.

BBC'ye konuşan Ukrayna Savunma Bakanlığı danışmanı Yuri Sak, "Söz verilen ağır silahlar ulaşmış olsaydı kenti daha etkili savunabilirdik" dedi.

Rusya'nın mühimmat avantajının "ezici" olduğunu ifade eden Sak, Rusların günde ortalama 50 bin atış yaptıklarını söyledi.

ABD ve İngiltere geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'ya uzun menzilli füze göndereceklerini açıklamıştı.