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Koca bir ülke karanlığa gömüldü

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#Rusya#Ukrayna#Elektrik
Koca bir ülke karanlığa gömüldü
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 07:00

Rusya’nın 10 Ekim’den bu yana Ukrayna altyapısını hedef alan füze saldırıları Avrupa’nın göbeğinde 44 milyon kişinin yaşadığı ülkeyi bir ay içinde taş devrine geri taşıdı.

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Özellikle 23 Kasım’daki Rus füze saldırıları sonucunda Zaporojye nükleer santralı dışında üç nükleer santralın da devre dışı kalması, Ukrayna’yı uzaydan çekilen ‘ışık haritası’ndan sildi.

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ORTAÇAĞ GİBİ

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın 24 Kasım’da uzaydan çektiği görüntülerde Ukrayna topraklarının Kiev dışında tamamen karanlıkta kaldığı görüldü. Ukrayna açısından çarşamba ve perşembe günleri en kritik oldu. 3 milyon nüfuslu Kiev’de 48 saat boyunca sadece birkaç devlet binasında elektrik olduğu gözlendi. Gündüzleri termometrenin artı 2, gece ise eski 1 dereceyi gösterirken milyonlarca sivil temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Havanın kararmasıyla hayalet şehre dönüşen başkent Kiev sokaklarını sadece yollardan geçen araçların farları aydınlattı.

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Dün öğle saatlerinde Ukrayna elektrik idaresi, Kiev’in büyük bölümüne elektrik verilmeye başlandığını duyurdu. Sadece Kiev değil, Harkiv, Mikoloyev, Herson, Odessa ve Zaporojye de elektrik kesintileriyle baş etmeye çalışıyor.

 

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#Rusya#Ukrayna#Elektrik

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