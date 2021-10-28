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Koalisyon müzakereleri başladı

#Almanya#Koalisyon#Müzakere
Koalisyon müzakereleri başladı

Almanya’da 22 çalışma grubu ayrı ayrı pazarlığa başlarken SPD, FDP ve Yeşiller, Noel’e kadar yeni koalisyon hükümetini kurmayı hedefliyor.

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ALMANYA’da yeni yasama dönemi başlar başlamaz, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında kurulması planlanan “trafik lambası koalisyonu” için müzakerelere start verildi.

Ön görüşmelerde bazı alanlarda ciddi görüş ayrılıkları yaşansa da önemli ölçüde uzlaşma sağlanmasının ardından pazarlığı sürdürecek 22 çalışma grubu, dün Berlin’de bir araya geldi. Her partiden 4-6 arasında politikacı ve uzmandan oluşan heyetlerin çalışmalarını 7 Kasım’a kadar tamamlayıp, partilerin ilgili birimlerine sunacakları açıklandı. “Modern devlet”, “dijitalleşme”, “iklim korunması”, “iş dünyası”, “aile ve çocuklar”, “özgürlük ve güvenlik”, “dış ve savunma politikası”, “devlet finansmanı” başlıkları altında sürdürülecek “pazarlıklarda” uzlaşmaya varılmasına kesin gözüyle bakıldığına da işaret edildi.

Ön görüşmelerde, Almanya’da kamu hizmetlerinin modernleşmesi, maden ocaklarının kapatılmasının 2038 yerine 2030’a alınması, dijitalleşme, asgari saat ücretinin 12 Euro olması, emeklilik yaşının yükseltilmemesi, ailelerin güçlendirilmesi, çocukların eğitim kalitesinin artırılması, bürokrasinin azaltılması, sosyal konut yapımına ağırlık verilmesi gibi konularda uzlaşma sağlandığı halde, önümüzdeki gün ve haftalarda özellikle yeni yatırımların finansmanı konusunda sıkıntı yaşanmasının beklendiği de belirtildi. SPD ile Yeşiller’in yüksek gelirlilerden daha fazla vergi alınması ve varlık vergisi uygulamasının hayata geçirilmesi planlarına kesinlikle karşı olan FDP’ye bu alanda taviz vermelerinin beklendiği kaydedildi.

ARALIKTA YENİ HÜKÜMET

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Çalışma gruplarının hazırladıkları raporların aralık ayı başlarına kadar partiler tarafından değerlendirileceği ve en geç 6 Aralık’ta hükümet programına kesin şeklinin verilmesinin hedeflendiği açıklandı. Daha sonraki günlerde de planlanan SPD, FDP, Yeşiller’in oluşturacağı yeni koalisyon hükümetinin göreve başlamasına ve “Noel (24 Aralık) öncesi yeni hükümeti kurarız” diyen SPD’li Olaf Scholz’un başbakanlık koltuğuna oturmasına kesin gözüyle bakıldığı da belirtildi.

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#Almanya#Koalisyon#Müzakere

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