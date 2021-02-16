KKTC’den başsağlığı ve PKK’ya lanet

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu vahşeti ve bunu gerçekleştiren hain terör örgütü ile destekçilerini lanetlerken, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına 13 kardeşimize Tanrı’dan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı. KKTC Başbakanı Ersan Saner de yayımladığı mesajında, “Ana vatan Türkiye’nin Kuzey Irak’ta teröristlere karşı gerçekleştirdiği Pençe Kartal-2 Harekâtı’nın başarıyla sonuçlanması bizleri memnun etmiştir. Ne var ki terör örgütü yine kalleşliğini göstermiş ve 13 sivil kardeşimizi topluca şehit etmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ana vatan Türkiye’ye başsağlığı dileriz” değerlendirmesine yer verdi.