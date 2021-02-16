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Dünya
Haber Giriş: 16.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

KKTC’den başsağlığı ve PKK’ya lanet

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KKTC’den başsağlığı ve PKK’ya lanet
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Irak’ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu vahşeti ve bunu gerçekleştiren hain terör örgütü ile destekçilerini lanetlerken, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına 13 kardeşimize Tanrı’dan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı. KKTC Başbakanı Ersan Saner de yayımladığı mesajında, “Ana vatan Türkiye’nin Kuzey Irak’ta teröristlere karşı gerçekleştirdiği Pençe Kartal-2 Harekâtı’nın başarıyla sonuçlanması bizleri memnun etmiştir. Ne var ki terör örgütü yine kalleşliğini göstermiş ve 13 sivil kardeşimizi topluca şehit etmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ana vatan Türkiye’ye başsağlığı dileriz” değerlendirmesine yer verdi.

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