KKTC'deki Salamis harabelerine ait mermerler Rum Kesimi'nde online üzerinden satışa çıkarıldı

Güney Kıbrıs’ta yayın yapan Fileleftheros gazetesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarında bulunan Gazimağusa kentindeki Salamis Harabelerine ait mermer parçalarının internette açık artırma usulüyle satışa çıkarıldığını aktardı. Gazete, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Rum Arkeoloji Dairesi’nin 2 bin 500 yıllık mermer parçasının Rus uyruklu bir şahıs tarafından 85 dolara (612 TL) başlatılan açık arttırmada satışının durdurulması için Rum polisi aracılığıyla Interpol’ü bilgilendirme girişimleri başlattığını yazdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Interpol’un bilgilendirilmesinin ardından söz konusu parçanın satışının internet sitesinden kaldırıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yaşananları bir ihbar olarak değerlendirdiklerini ve polise bildirdiklerini, polisin de soruşturma başlattığını ifade etti.

ANTİK KENTİN TARİHÇESİ

Bronz Çağı sonlarında kurulan Gazi Mağusa’dan 6 kilometreuzaklıktaki Salamis kentinin kurucusu, bir rivayete göre Akalar. Başka bir rivayete göre ise, Teukros. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Salamis Adası'nın kralı Telamon’un oğlu Teukros, Truva Savaşı sırasında kardeşi Ajax’ın intiharını engelleyemediği için babası tarafından memleketinden kovulup KKTC'nin Gazimağusa kentine gelerek, antik kenti kurdu. Doğu Akdeniz’in merkezinde stratejik konumunun getirdiği ticari avantajları en iyi şekilde kullanan kent, MÖ 5. yüzyılda kendi adına ilk sikkeyi bastı. Kente, bir dönem Asur hakimiyeti hüküm sürdü. Asur egemenliğinin sona ermesiyle bir süre bağımsız bir krallık olan Salamis, daha sonra Mısır ve Pers egemenliğinde varlık gösterdi. Fakat Büyük İskender'in büyük doğu seferi sırasında Pers idaresinden de çıktı. İskender'in ölümünden sonra çalkantılı bir dönem geçiren ve devamlı el değiştiren kent, MÖ 294 yılında Ptoleme krallığının Kıbrıs'ı almasıyla birlikte bu krallığın idaresine girdi ve başkent oldu. Bu parlak dönem Roma döneminde de devam etti. Roma İmparatorluğu'nun en önemli ticaret merkezlerinden biri haline geldi.Kentte bulunan kalıntıların birçoğunun bu döneme ait olduğu biliniyor ve en eski kalıntıların tarihi MÖ 11. yüzyıla kadar uzanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki en önemli yerlerinden birisi olan Salamis kenti, 1952-1974 yılları arasındaki kazılarla kısmen açığa çıkarıldı. 1974 yılında durdurulan kazı çalışmaları, 1998 yılında Ankara Üniversitesi tarafından yeniden başlatıldı ve 2013 yılında sonlandırıldı. Salamis içerisinde 1999 yılından 2013 yılına kadar yürütülen arkeolojik kazıların büyük bir kısmı, kentin kuzey merkezinde yoğunlaştırıldı.