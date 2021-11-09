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KKTC'de UBP-DP koalisyon hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı

#KKTC#Ulusal Birlik Partisi#Demokrat Parti
KKTCde UBP-DP koalisyon hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

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KKTC Bakanlar Kurulu, Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında ilk kez bir araya geldi.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Amcaoğlu, Bakanlar Kurulu'nun 2022 Bütçe Yasa Tasarısı'nın imzalanarak Cumhuriyet Meclisi'ne gönderilmesi yönünde karar aldığını bildirdi.

2022 Bütçe Yasa Tasarısı'nın 16-18 Kasım tarihlerinde komitede tüm siyasi partilerce süratle ele alınacağını belirten Amcaoğlu, tasarının daha sonra 22-24 Kasım'da Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüleceğini ifade etti.

Amcaoğlu, 2022 yılı bütçesinin geçen yılın bütçesine göre yaklaşık yüzde 21 büyümeyle Meclis'e gönderildiğini kaydederek 2020 yılı bütçesinde personel harcamalarında yüzde 19'luk bir artışın söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Bakan Amcaoğlu, Meclis'teki tüm partilerin uzlaşmaya vardığı gibi 2022 yılı bütçesinin Meclis’ten geçirilmesi için işlemlerin süratle tamamlanacağını söyledi.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Kasım 2021'de Sucuoğlu'nu hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Başbakan Sucuoğlu, UBP-DP koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu listesini 5 Kasım'da Cumhurbaşkanı Tatar'a sunmuş ve Tatar, bu listeyi onaylamıştı.

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#KKTC#Ulusal Birlik Partisi#Demokrat Parti

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