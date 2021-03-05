KKTC’de Türk askerine Rumlardan engel

Rum yönetimi, üç yanı Rum topraklarıyla çevrili Türk toprağı Erenköy’deki askeri birliğe yönelik provokasyonlarına bir yenisini ekledi. Önceki gün Rum polisi, BM aracılığıyla iki taraf arasında 2009’da yapılan anlaşmayı ihlal ederek, KKTC’nin Yeşilırmak kapısından 15 kilometre ötedeki Erenköy’e rutin yapılan ikmali gerekçe göstermeden engelledi. İkmal deniz yoluyla yapıldı.

‘İHLALLER YENİ DEĞİL’

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, konuya ilişkin Hürriyet’e yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “2009’da Rumlarla Yeşilırmak sınır kapısının açılması konusunda anlaşma imzalandı. Bu kapının açılmasını Rumlar istedi, çünkü bölgedeki Rum köylerinin Türk toprakları üzerinden Lefkoşa Rum kesimine daha kısa yoldan ulaşması sağlandı. Ambulansların ya da hastaların herhangi bir kontrol olmadan transit geçiş yapmasına izin verdik. KKTC olarak biz de Erenköy’deki askeri birliğe haftanın 3 günü rutin ikmal talebinde bulunduk. Anlaşma imzalandı.”

BM, RAPORA EKLEMİYOR

Rumların bir yıldır devam eden engellemelerine rağmen Türk tarafının Rum ambulanslarının geçişine izin verdiğine dikkat çeken Ertuğruloğlu, “BM nezdinde her türlü girişim ve protestomuzu yaptık, Rumlar engellemeleri kaldırmazsa karşılık vermekten de çekinmeyiz. Bu arada, Rum ihlallerini sürekli BM’ye iletiyoruz, ancak raporlarına eklemiyorlar” dedi. Rumların BM denetimindeki ‘Yeşil Hat’ adı verilen sınırda farklı provokasyonlarda bulunduğunu da anlatan Ertuğruloğlu, “Anlaşmalara aykırı bir şekilde geçtiğimiz yıllarda sınır hattına 223 beton ağır silah mevzisi yerleştirdiler ve tepkimize rağmen hâlâ geri çekmediler. Yine salgını gerekçe gösterip, Rum limanlarından gelen AB dışı ülkelerin, özellikle İngiliz ve İsrailli turistlerin KKTC’ye geçişlerine yasak koydular. Kıbrıs sorununun çözüm müzakereleri öncesinde Rumlar sınırda tansiyonu yükseltiyorlar” ifadelerini kullandı.

TÜRK DİRENİŞİNİN SEMBOLÜ

Üç tarafı Rum topraklarıyla çevrili, sadece denize çıkışı bulunan Erenköy, Kıbrıs Türk direnişinin de sembol yerlerinden biri. Türkiye, Kıbrıs’a ilk askeri müdahalesini 1964’te Erenköy’de gerçekleştirdi. 1974 Barış Harekatı’nda ise Türk ordusu BM’nin ateşkes çağrısı üzerine Erenköy’e 15 kilometre mesafede durdu. 2009’a kadar denizden ikmal yapılan 19 kilometrekarelik Erenköy’de günümüzde sivil yaşamıyor ve Türk askeri birliği bulunuyor. Erenköy’de her yıl direnişte şehit düşenlerin mezarları başında anma törenleri düzenleniyor.