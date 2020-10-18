KKTC’de karar zamanı

Kıbrıs Türk halkı, bugün 5 yıllığına yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere bir hafta arayla ikinci kez sandık başına gidiyor. 199 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de geçen hafta yapılan ilk tur seçimlerde, Tatar yüzde 32.4, Mustafa Akıncı ise yüzde 29.8 oy oranıyla ilk iki sırayı almış, seçimler iki aday arasında ikinci tura kalmıştı.

SAĞ VE SOLUN YARIŞI

Tatar ile Akıncı, Kıbrıs sorununun çözüm yöntemi konusunda şekillenen sağ ve sol ideolojiyi temsil ediyor. Tatar son yarış öncesinde sağ partilerin desteğini alırken, Mustafa Akıncı da sol siyasetin tercihi oldu. Tatar, Türkiye ile çok yakın ilişkiler ve Rumlarla iki ayrı devlet ya da konfederasyonu savunuyor. Solun adayı Akıncı, federasyon yöntemiyle Kıbrıs sorununun çözülmesini istiyor. 11 adaylı ilk tur seçimlerde sağ ve sol oyların neredeyse yarıya çıkması, iki adaylı son yarışın çekişmeli geçeceğini gösteriyor. Kazanacak aday, Kıbrıs müzakerelerini de etkileyecek. Bu nedenle seçim sürecini, Kıbrıs sorunuyla ilgili taraflar BM, AB ve Kıbrıs Rum yönetimi de yakından takip ediyor.

MASKELİ, ELDİVENLİ SEÇİM

Tatar ve Akıncı, ilk turda yüzde 58 oranında kalan katılım oranının yükselmesi amacıyla seçmenlere sandığa gitmeleri çağrısında bulundu. Gözlemciler, adayların hafta içinde katılımı arttırma yönünde yoğun çalışma yürüttüklerine dikkat çekerek, sandığa ilginin bu defa artacağı yorumunda bulunuyor. Seçimlerde COVID-19 salgınına yönelik bir dizi önlem de alındı. Seçmenler, maske ve eldivenle, sosyal mesafeye uyarak oy kullanıyor. Sandık başlarında ise dezenfektan malzemeleri bulunuyor.