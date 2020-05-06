KKTC'de Bakan isyan etti: 'Bunlar paraya doymayanlar'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuğlu, devletin çalışanlar için ödeme kararı aldığı bin 500 TL'lik yardıma havuzlu villalarda da oturanların ve evlerinin kapılarında lüks araçları olanların başvurduğunu söyledi.

Söz konusu olayın devletin parasını çalmak anlamına geldiğini ifade eden Sucuoğlu, "Bu kişiler yanlış beyanlar vererek devletin parasını alma çabası içerisinde" dedi. Devletin çalışanlara yardım için başvuru sistemi açtığına işaret eden Sucuoğlu, "Bugüne kadar yapılan 55 bin başvurunun 9 bininin kriterlere uymayanlar olduğunu" belirtti.

'PARAYA DOYMAYAN, UTANMAZLAR'

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Sucuoğlu, "Bazı iş adamlarının tavırları beni çok şaşırttı. 'Yapmayın, lütfen' dedim. Hem iş yerleri açık hem para kazanıyorlar ama iş yerlerini kapalı gibi göstererek çalışanların alması gereken bin 500 TL'nin peşine düştüler. Bunlar paraya doymayanlar" dedi.

Bir çok iş insanının çalışanlarına sahip çıktığını ifade eden Sucuoğlu, "Bazıları ise ne olacak canım, benzin paramı devlet ödesin diye bin 500 TL'ye başvurdu. Utanmadan bunu benimle konuşanlar oldu. Bunlar savaş çıksa bırakıp kaçacaklar" diye konuştu.

'DEVLETİN PARASINI YEDİRMEM'

Devletin bir kuruşunu dahi yedirmeyeceğini kaydeden Sucuoğlu, "Sisteme başvuran 55 bin kişinin 9 bini parayı hak etmeyenler. Bunları temizledik. Gerekli çalışma yapılıyor, gerekirse yalan beyandan polis ile konuyu konuşacağım" şeklinde konuştu.