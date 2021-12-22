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KKTC’de asgari ücret belli oldu!

#KKTC#Asgari Ücret#Dünya
KKTC’de asgari ücret belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bugün yapılan toplantının ardından asgari ücret brüt 7 bin TL, net ise 6 bin 90 TL olarak belirlendi.

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KKTC’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan toplantı sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücret brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak belirlendi. Düzenlenen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun katıldı. İşçi tarafını temsilen masada yer alan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yeni asgari ücret ile ilgili olarak, “Olması gereken bir ücret belirlendi.

Bilindiği üzere KKTC’de her şey dövize yani İngiliz para birimi olan sterline bağlı. KKTC’de kiralardan temel gıda ürünlerine kadar her şey dövizle doğru orantılı şekilde artıyor. Dövizin düşmesi maalesef fiyatları düşürmüyor. Stok kelimesi ülkemizde kullanılmıyor. Bugün İngiliz Sterlini 23 TL’ye yükseldi ve bu durum fiyatları hemen artırıyor. Anavatan Türkiye’de döviz ciddi anlamda düşüş sergiledi ama KKTC’de fiyatlar aşağıya çekilmedi.

Burada stokçuluk ne anlama geliyor bunu sormak istiyorum. Bizim tüketiciyi korumamız lazım diye düşünüyorum. Şu anda tüketici korunmuyor, dövizin yükselmesiyle fiyatlar hemen artıyor. Bugün Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde güzel bir atılım yapıldı ve döviz gerilere çekildi” dedi. Devlet ve işveren tarafı olarak alınan kararın belli bir yasal süreci olduğunu belirten Serdaroğlu, Bakanlar Kurulunun onayının alınması halinde 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücretin brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olduğunu söyledi.

Daha önce asgari ücretin net 4 bin 324 TL olduğu KKTC’de asgari ücret, bu sene yüzde 40 oranında artırıldı.

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