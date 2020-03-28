KKTC’de 15 köy karantinada

KKTC’de hasta sayısı, köylerde tespit edilen son vakalarla birlikte 61’e ulaştı. 15 köyün karantinaya alınmasına Ada’daki ilk vakanın çıktığı Alman turist kafilesine tır şoförlüğü yapan bir kişinin koronavirüs kaynaklı COVID-19 hastalığına yakalanması neden oldu. Hastanın önce eşi, ardından da çevre köylerde temasa geçtiği 5 kişiye daha virüs bulaştığı belirlendi. KKTC Bakanlar Kurulu, Karpaz yarımadasını giriş çıkışlara kapattı, yoğun tarama testlerine başladı.

LEFKOŞA’DAN UŞAK’A ÖZEL UÇUŞ

KKTC’den ayrılamayan 120 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Lefkoşa Büyükelçiliği’nin düzenlediği özel seferle dün karantina merkezi seçilen Uşak’a gitti. Kıbrıs’tan ayrılanlar Uşak’ta 14 gün karantina altında tutulacak. Kıbrıs Rum Kesimi’nde vaka sayısı 162’ye ulaştı, 5 can kaybı var.