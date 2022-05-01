KKTC’de 10 günde ikinci hükümet krizi

Haberin Devamı

Sucuoğlu, yeni kurduğu koalisyon hükümetinin ortakları güven oylaması arefesinde desteklerini çekince Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a istifasını yeniden sunmak zorunda kaldı.

3 partili koalisyon hükümetinin Başbakanı Faiz Sucuoğlu, kendi partisine mensup Maliye Bakanı ile görüş ayrılığına düşünce 20 Nisan’da istifa etmiş, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan parlamentoda en büyük parti olmaları nedeniyle ikinci kez hükümeti kurma görevi almıştı.

Sucuoğlu ufukta erken genel seçimlerin göründüğü değerlendirmesini yaptı. İstifayı kabul eden Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi partilerle temaslarının ardından yeni bir görevlendirme yapacak.