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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis ile görüştü

#Ersin Tatar#Nikos Anastasiadis#Kıbrıs
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında meydana gelen 6.4 büyüklüğünde depremle ilgili Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Bugün 04.07’de Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, depremle ilgili Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Anastasiadis, görüşmede adanın büyük bölümünde hissedilen deprem için Tatar’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, meydana gelen depremde can kaybı ve ciddi bir hasar olmamasına sevindiğini iletti.

Görüşmede liderler, 1953 yılında 6.1 şiddetinde meydana gelen ve Kıbrıs’ta en yıkıcı depremlerden biri olarak kaydedilen Baf depremine de değinerek bugün meydana gelen depremde can kaybı ve ciddi bir hasar olmamasının tek teselli olduğunu dile getirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis bu vesileyle yeni yıl dileklerini de karşılıklı olarak paylaşarak görüşmeyi sonlandırdı.

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