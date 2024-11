'Kıyamet balığı' karaya vurdu: Öğrenciler tespit etti

Derin denizlerde yaşayan ve nadiren sığ sularda görülen kürek balığı, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki güney sahillerine vurdu.

Independent gazetesinde yer alan habere göre, Kaliforniya Üniversitesi Scripps Oşinografi (Okyanus bilimleri) Enstitüsü'nde doktora yapan öğrencilerden biri, yaklaşık 3 metre uzunluğunda kürek balığı keşfettiğini açıkladı.

Yaklaşan felaketleri önceden haber verdiğine inanılan ve "kıyamet habercisi" olarak adlandırılan kürek balıkların, 1901 yılından bu yana Kaliforniya'da sadece 20 kez kıyıya vurduğu belgelendi.

Oşinografi Enstitüsü Deniz Omurgalıları Koleksiyon Müdürü Ben Frable, bu yıl ikincisi bulunan kürek balığına ilişkin “Önceki kürek balığında olduğu gibi, bu örnek ve ondan alınan numuneler bize kürek balıklarının biyolojisi, anatomisi ve yaşam öyküsü hakkında çok şey söyleyebilecek" dedi.

Look what decided to make another appearance! 🌊 Last week, another #oarfish washed up on Grandview Beach in Encinitas and was spotted by Scripps Oceanography PhD candidate Alison Laferriere. This cool creature measures roughly 9 to 10 feet long. pic.twitter.com/gJjc9BBLwc