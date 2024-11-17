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'Kıyamet balığı' karaya vurdu: Öğrenciler tespit etti

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#ABD#Kıyamet#Balık
Kıyamet balığı karaya vurdu: Öğrenciler tespit etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 17:26

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki sahile, deprem habercisi olarak efsanevi bir üne sahip kürek balığı vurdu. Yaklaşık 3 metre uzunluğa sahip "kıyamet habercisi" balık, doktora öğrencileri tarafından tespit edildi.

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Derin denizlerde yaşayan ve nadiren sığ sularda görülen kürek balığı, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki güney sahillerine vurdu.

Independent gazetesinde yer alan habere göre, Kaliforniya Üniversitesi Scripps Oşinografi (Okyanus bilimleri) Enstitüsü'nde doktora yapan öğrencilerden biri, yaklaşık 3 metre uzunluğunda kürek balığı keşfettiğini açıkladı.

Kıyamet balığı karaya vurdu: Öğrenciler tespit etti

Yaklaşan felaketleri önceden haber verdiğine inanılan ve "kıyamet habercisi" olarak adlandırılan kürek balıkların, 1901 yılından bu yana Kaliforniya'da sadece 20 kez kıyıya vurduğu belgelendi.

Oşinografi Enstitüsü Deniz Omurgalıları Koleksiyon Müdürü Ben Frable, bu yıl ikincisi bulunan kürek balığına ilişkin “Önceki kürek balığında olduğu gibi, bu örnek ve ondan alınan numuneler bize kürek balıklarının biyolojisi, anatomisi ve yaşam öyküsü hakkında çok şey söyleyebilecek" dedi.

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JAPONYA'DAKİ DEPREMDEN ÖNCE DE KARAYA VURMUŞTU

2013 yılında iki kürek balığı Kaliforniya sahillerine vurduğunda, bilim insanları bu balıkların, günler ya da haftalar önce deniz dibinde meydana gelen deprem sonucu ölmüş olabileceklerini söylemişlerdi.

Deprem habercisi ünüyle de bilinen kürek balıklarının ölümüne ilişkin bir başka olasılık da, depremden önce büyük miktarlarda karbon monoksit gazının salınması olmuştu.

Genellikle ışığın ulaşamadığı derinlikte yaşayan uzun ve şerit şeklindeki kürek balıkları, 2011'deki depremden önceki aylarda Japon sahillerinde karaya vurmuştu.

Bu yılın Nisan ayında Tayvan'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremden saatler önce de bu balığın yakalandığı bildirilmişti.

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#ABD#Kıyamet#Balık

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