Pentagon UFO tartışmalarına noktayı koydu: 757 rapor yayınladı... Elon Musk suçlandı...

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tanımlanamayan uçan cisimlerle (UFO) ilgili son raporunu yayınladı.

DailyStar'da yer alan habere göre, Pentagon, dünya dışından geldiği iddia edilen yüzlerce yeni olayı inceledi. Yaptığı incelemelerde Pentagon, UFO iddialarının arka planında balon, kuş, ve Elon Musk'ın Starlink uydularının olduğunu açıkladı.

Rapor, kamuoyunun ilgisinin artması ve Temsilciler Meclisi'nde UFO'lar ile ilgili şeffaflık çağrısının yapılmasından bir gün sonra yayınlandı.

Raporda, UFO iddialarına yönelik incelemelerin bilim kurgu yönlerine değil tehdit potansiyeline odaklanıldığı belirtildi. Pentagon tarafından 2022 yılında UFO iddialarını araştırması için kurulan All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) ofisi, inceledikleri vakaların hiçbirinin doğaüstü temelleri olmadığını ifade etti.

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Raporu hazırlayan yetkililer, “AARO'nun bugüne kadar dünya dışı varlıklara, faaliyetlere ya da teknolojiye dair hiçbir kanıt bulamadığının altını çizmek önemlidir” vurgusu yaptı.

ELON MUSK SUÇLANDI

Raporda incelenen vaka sayısının, 1 Mayıs 2023 ile 1 Haziran 2024 tarihleri arasında ABD makamlarına dünyanın dört bir yanından bildirilen 757 iddia olduğuna değinildi.

Raporda, 757 iddianın sadece 49'unun uzay olarak kabul edilen 100 kilometrelik irtifada meydana geldiği bildirildi. 757 vakanın hiçbirinin su altında meydana gelmediği ifade edilen raporda, tanıklar arasında ticari ve askeri pilotların yanı sıra yer gözlemcilerinin de bulunduğu aktarıldı.

Vakaların hiçbirinde herhangi bir yaralanma ya da kaza rapor edilmezken, bir havayolu seyaheti sırasında Atlantik Okyanusu üzerinde seyir halindeyken "silindirik bir cisim" ile uçağın burun buruna geldiği ve bu olayın hala soruşturulduğu bilgisi verildi.

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Askeri hava mürettebatlarının tanımlanamayan uçan cisimler tarafından takip edildiklerini ya da gölgelendiklerini bildirdiği vakalarda ise, UFO'lara dair kanıt bulunamadığı belirtildi.

Bir vakada ise, yanıp sönen ışıklar görüldüğü ve bu ışıkların kaynağının bir denizanası olduğu vurgulandı.

Balon, kuş, dron olduğu tespit edilen vakalara ilişkin raporda, ABD'li milyarder Elon Musk'ın Starlink uydu sistemi suçlandı. Raporda, insanların Starlink uydu sistemini UFO'lara benzetmelerinin giderek yaygınlaştığı ifade edildi.