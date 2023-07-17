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Kırım ve Rusya'yı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde peş peşe patlamalar

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Kırım ve Rusyayı birbirine bağlayan Kerç Köprüsünde peş peşe patlamalar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 08:49

Ukrayna savaşı son sürat devam ederken Rusya'dan gelen Haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Ukrayna Kırım işgalinin sembolü olan Kerç köprüsünde peş peşe patlamalar meydana geldi.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya'dan gelen haber ise dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Rusya ve Kırım'ı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde, bu gece yarısı arka arkaya patlamalar meydana geldi.

Kırım ve Rusyayı birbirine bağlayan Kerç Köprüsünde peş peşe patlamalar
Köprü Ekim 2022'de Ukrayna'nın hedefi olmuş, söz konusu saldırıda bir kamyonun infilak etmesi sonucu yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, 3 kişi hayatını kaybetmişti...

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Rus yetkililer yaptıkları açıklamada patlama olduğuna dair bir bilgiye yer vermedi ve yaşanan olayı 'acil durum olayı' olarak nitelendirdiler.

Aynı açıklamada söz konusu olay nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği ve bir çocuğun da yaralandığı bilgisine yer verildi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, yayalardan köprüyü kullanmamaları istendi.

Açıklama Ukrayna medyasının üst geçit boyunca patlamalar bildirdiğini yazmasından saatler sonra geldi.

Kırım ve Rusyayı birbirine bağlayan Kerç Köprüsünde peş peşe patlamalar
Saldırıya hedef olan köprü 2018 yılında Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından açılmıştı...

Rus TASS haber ajansı, köprüdeki "acil durum" nedeniyle tren trafiğinin değişebileceğini söylerken, RIA devlet haber ajansı, polis memurlarının bölgedeki feribot seferlerinin de çalışmadığı konusunda sürücüleri uyardığını yazdı.

Rusya, Kırım'ı 2014 yılında Ukrayna'dan ilhak etti, ancak yarımada uluslararası alanda Ukrayna topraklarının bir parçası olarak kabul ediliyor.

Kırım'ı Krasnodar'a bağlayan köprü, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerine malzeme taşımak için hayati bir bağlantı görevi görüyor.

Söz konusu köprü Ukrayna tarafından Kırım'ın ilhakının sembolü olarak görülüyor.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

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