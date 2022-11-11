Kimdir bu ‘yeni Trump’

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ABD’de 8 Kasım’da gerçekleşen ara seçimlerin sonuçları hem Cumhuriyetçilere hem de Demokratlara sürpriz oldu. Fırlayan enflasyon, bozulan ekonomi ve artan suç oranlarına rağmen halk, Cumhuriyetçilere beklediği oranda destek vermedi. Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk Cumhuriyetçilere geçerken, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler 209, Demokratlar 191 sandalyeye sahip oldu. Sayım sürerken çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor. Senato’da ise başa baş yarış sürüyor.

Ron DeSantis zafer sonrasında üç çocuğu ve eşi Casey Black ile sahneye çıktı.

RAKİBİNE 2O PUAN FARK ATTI

Ara seçimler, 2024’teki Başkanlık Seçimleri’nde yeniden aday olabileceğini söyleyen eski Başkan Donald Trump için adeta bir referanduma dönüştü. Ara seçimlerin Donald Trump için önemli sonuçlarından biri de Cumhuriyetçi Ron DeSantis’in, rakibine yaklaşık 20 puan fark atarak Florida Valisi seçilmesiydi. 2024 seçimlerinde, Cumhuriyetçi Parti’deki adaylık yarışında Trump’a rakip olacağı düşünülen DeSantis, şimdiden ‘yeni Trump’ olarak anılıyor. Trump’a karşılık daha genç ve dinamik bir isim olarak öne çıkan Ron DeSantis’in hayatından satır başları ise şu şekilde:

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44 YAŞINDA 3 ÇOCUK BABASI

- 14 Eylül 1978’de, Florida eyaletine bağlı Jacksonville kentinde doğan Ron DeSantis, 44 yaşında ve 3 çocuk babası.

- Yale Üniversitesi’nde tarih, Harvard’da hukuk eğitimi aldıktan sonra, kariyerine federal savcı olarak başladı. Amerikan basını onu ‘Yale ve Harvard’da okuyacak kadar zeki bir orta sınıf erkeği’ olarak niteliyor.

- Amerikan Donanması’nda hukuk danışmanı olarak görev yaparken Irak Felluce’de savaş suçu işlemiş Amerikan askerlerinin savunmalarını üstlendi.

TRUMP’A BENZETİLİYOR

- Kampanyalarında sınır güvenliğini arttırma, gelir vergilerini düşürme, kürtaj hakkını kısıtlama gibi konulara vurgu yaptı. İklim krizi, pandemi kısıtlamaları ve sağlık hizmetleri konularını ‘öncelik’ olrak nitelendirmiyor.

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- Ekip çalışmasına yatkınlığı, rakiplerini kendi safına çekme kabiliyeti, ciddi ve tutarlı görüntüsüyle Cumhuriyetçi gözlemciler tarafından “Trump 2.0 - Yeni model Trump” olarak adlandırılıyor.

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EŞİ EN YAKIN ARKADAŞI

- Florida’da oldukça tanınır olan eski televizyon sunucusu Casey Black ile 12 yıl önce hayatını birleştirdi. Geçen martta kanser tedavisini tamamlayan Casey, DeSantis’in adeta en yakın danışmanı. Hastalığına rağmen eşinin tüm programlarına katılıyor ve bazen e-postalarını dahi yanıtlıyor.

MEHMET ÖZ YENİLİNCE TRUMP, MELANİA’YA ÇATMIŞ

Türk asıllı ABD’li televizyon yıldızı Dr. Mehmet Öz’ün, Pennsylvania’da Cumhuriyetçi Parti’den girdiği Senato yarışını kaybetmesi Trump için önemli bir kayıp oldu. Seçime günler kala miting düzenleyerek Öz’e oy isteyen Trump, Öz’ün seçileceğinden neredeyse emindi. Anketler de Öz’ün şansının, Demokrat Rakibi John Fetterman karşısında daha güçlü olduğunu söylüyordu. Ancak sonuç olarak Mehmet Öz Senato yarışını kaybetti ve bu yenilgi Trump’ın hanesine eksi olarak yazıldı.

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New York Times’ta yer alan haberde, “Trump, Cumhuriyetçilerin ülke genelinde düşük bir performans sergilemesinden dolayı çok öfkelendi ve özellikle Pennsylvania’da Dr. Mehmet Öz’ü desteklemesi konusunda tavsiye verenleri suçladı. Bu kişiler arasında Trump’ın eşi Melania da bulunuyor” denildi. Seçimlerde ‘kırmızı dalga’ bekleyen Cumhuriyetçilerin ise Trump’ın yanlış adaylara destek vermesinin sonuçlarda etkili olduğunu düşündüğü, bu nedenle Trump’ı suçladığı bildirildi.