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Kim Jong-un’un yanındaki gizemli kadın kim? ABD'den çok konuşulacak iddia...

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#Kim Jong Un#Kuzey Kore#Dünya
Kim Jong-un’un yanındaki gizemli kadın kim ABDden çok konuşulacak iddia...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 17:32

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un yanından ayırmadığı gizemli kadının kimliği merak konusu oldu. ABD medyası ismi sır gibi saklanan kadının Kim Jong-un’un 1970'lerde doğmuş üvey kız kardeşi olabileceğini iddia etti.

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Son dönemlerde Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un yanında görülen gizemli kadın ülkede merak konusu oldu.

30 ya da 40'lı yaşlarda olduğu düşünülen kadın, siyah takım elbise, gözlük ve siyah el çantasıyla defalarca kez Kim Jong-un’un yanında görüntülendi ancak kimliğine dair ısrarla bir açıklama yapılmadı.

Bu da gizemli kadının ününün ülke sınırları dışına çıkmasına neden oldu.

Kim Jong-un’un yanındaki gizemli kadın kim ABDden çok konuşulacak iddia...

ABD'DEN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Bugün ABD basınında yer alan bir haberde gizemli kadının kimliğine dair çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Kuzey Kore liderinin nükleer silahlardan asla vazgeçmeyeceklerini ve olası saldırı durumunda harekete geçeceklerini duyurduğu yakın tarihli bir konuşması Kuzey Kore Devlet Medyası KCNA'da kendine geniş yer buldu.

Söz konusu gizemli kadın bu görüntülerde de yer alırken yerel medya bu kadının Kim Jong-un’un çantasını taşıyan özel bir asistan olduğunu ileri sürdü.

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Ancak ABD merkezli NKNews, gizemli kadının Kim Jong-un'un 1970'lerde doğmuş üvey kız kardeşi olabileceğini iddia etti.

Kim Jong-un’un yanındaki gizemli kadın kim ABDden çok konuşulacak iddia...

2 ÜVEY KARDEŞİ VAR

Kim Jong-un'un Kuzey Kore’nin gelecekteki lideri olacağına kesin gözüyle bakılan Kim Yo-jong isimli kardeşi hem ülkede hem de dünya basınında 'gölge lider' olarak anılıyor. Ancak liderin
her ikisi de 1970'lerde doğan Kim Sol-song ve Kim Chun-song adında iki kız kardeşi olduğu düşünülüyor.

Kim Sol-song'un parti işlerinde abisine yardımcı olduğu iddia edilirken Kim Chun-song hakkında ise çok az şey biliniyor.

Kim Jong-un’un yanındaki gizemli kadın kim ABDden çok konuşulacak iddia...

HENÜZ RESMİ OLARAK DOĞRULANMADI

Kim'in hükümetinde parti sekreteri olarak çalıştığını iddia eden Kuzey Koreli bir kaynak NKNews'e Kim Sol-song'u defalarca gördüğünü söyledi.

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ABD merkezli yayın kuruluşu ismi açıklanmayan kaynaklarının yaptığı açıklamaların gizemli kadınla yakından eşleştiğini iddia etti, ancak ilişki henüz resmi olarak doğrulanmadı. 

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