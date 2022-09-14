Son dakika: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine Türkiye'den Bakan Çavuşoğlu katılacak

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diplomasi muhabirleriyle Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi vegündeme ilişkin soruları yanıtladı.



KRALİÇE'NİN CENAZESİNE KATILACAK



Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için 19 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek cenaze törenineTürkiye adına kendisinin katılacağını açıkladı.



Çavuşoğlu, gazetecilerin gündeme dair sorularını ise şöyle cevaplandırdı;



"TÜRKİYE'NİN BAŞARILARI YUNANİSTAN'I ÇILDIRTIYOR"



"Türkiye’nin uluslararası arenadaki görünürlüğü ve başarıları Yunanistan’ı çıldırtıyor. Yunanistan bu nedenle Türkiye’yi kışkırtmak da istiyor. İşte tacizler, kilit atmalar bunun örneği. Bir de Yunanistan, Türkiye’nin yaptırımlara katılmamasını ve dolayısıyla turistlerin Türkiye’ye gelmesi gibi konuları da sürekli gündeme getiriyor.”



MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI

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(Miçoatakis’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ansızın gelebiliriz' açıklamalarına cevaben 'gün ışığında' bekliyoruz ifadeleri) "Biz, o sözlere cevap vermeye bile gerek duymuyoruz. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz.”

F-16 GÖRÜŞMELERİ

"F-16’larla ilgili, siyasi düzeyde ve teknik düzeyde herhangi bir sorun yok. Yani askerlerimiz arasında yapılan görüşmelerde herhangi bir problem yok."

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

"Net yükümlülükleri var. Bunların yerine getirilmesi lazım. Yasa değişikliği ise, yasa değişikliği yapacaklar. Mevcut yasalarımız buna elvermiyor denmesin. Bunu da zaten anlaşmanın içinde koyduk."

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME

"Son Azerbaycan ile yaşanan gelişmeler (Ermenistan'ın saldırıları) bizim canımızı tabiatıyla sıktı. Ermenistan’ın bu provokasyonları sonlandırması gerekiyor. Bizim Ermenistan'la görüşmelerimiz ikili düzeyde devam ediyor ancak kendilerine bunun, Azerbaycan’dan bağımsız bir şekilde devam etmeyeceğini söylüyoruz."

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

(Kılıçdaroğlu'nun 'davetiye mi göndersinler buyur gel diye, yüreğin yetiyorsa gidersin' açıklamaları) "Sakarya Muharebesi’nin nerede olduğunu bilmeyenlerin sorularına cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Bizde öyle bir muhalefet var ki haklı olduğumuz durumda bile, başta Ukrayna savaşı dahil olmak üzere, her konuda ülkeyi, Türkiye’yi suçlayıcı şeyler söyleyebiliyor."

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İSRAİL'E BÜYÜKELÇİ ATANMASI

"Yeni Büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arzedeceğiz. Geniş bir kararname olacak."