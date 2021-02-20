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GeriDünya Kilise önüne bırakılan şüpheli çanta panik yarattı... Gerçek ise bambaşka çıktı!
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Dünya
DHA
Haber Giriş: 20.02.2021 - 12:48 | Son Güncelleme:

Kilise önüne bırakılan şüpheli çanta panik yarattı... Gerçek ise bambaşka çıktı!

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Kilise önüne bırakılan şüpheli çanta panik yarattı... Gerçek ise bambaşka çıktı!
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ABD'de şaşırtıcı bir olay yaşandı. Bir kilise önüne bırakılan şüpheli çanta bomba paniği yarattı. Gerçek ise çantanın içine bakılınca ortaya çıktı...

ABD’nin Ohio eyaletinde kilise kapısının önüne bırakılan şüpheli çanta panik yarattı. Bomba imha ekibi tarafından kontrol edilen çantadan anne kedi ve 6 adet yavru çıktı.

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Butler kentindeki New Miami beldesinde bulunan bir kilisenin önüne bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Kilise önüne bırakılan şüpheli çanta panik yarattı... Gerçek ise bambaşka çıktı
Polis alarma geçti. Kısa sürede belirtilen noktaya bomba imha ekipleri çağırıldı.

Bölgeye gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Çantayı fünye ile patlatmaya hazırlanan bomba imha ekibi, çantadan miyavlama sesleri duydu. 

Çantayı açan ekipler, anne kediyle birlikte 6 yavru buldu.

Kilise önüne bırakılan şüpheli çanta panik yarattı... Gerçek ise bambaşka çıktı

ÇANTADAN ÇIKAN NOT

Polis yerel medyaya yaptığı açıklamada, şüpheli çantandan anne kedi ile birlikte 6 yavru ile birlikte, “Annenin adı Sprinkles. Anne 17 Şubat Çarşamba günü gece 02.00’de doğum yaptı” yazılı not bulunduğunu açıkladı.

Şüpheli çantadan çıkan kedilerin Butler Hayvan Dostları Barınağı’na bırakıldığı ifade edildi.

Kilise önüne bırakılan şüpheli çanta panik yarattı... Gerçek ise bambaşka çıktı

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