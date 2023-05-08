Kiev'in planlarını bozacak gelişme! Putin'in yeni silahı savaşın gidişatını değiştirebilir

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Birinci yılını dolduran Ukrayna savaşında gözler Kiev'in başlatacağı karşı saldırıya çevrilmişken, Ukrayna güne yeni bir hava saldırısı dalgası ile başladı. Harkiv, Herson, Nikolaev ve Odessa kentlerini hedef alan saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rusya’ya ait 35 İran yapımı insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.



İngiliz Guardian gazetesi, Moskova yönetiminin 9 Mayıs Zafer günü öncesi saldırılarını artırdığına dikkat çektiği haberinde Zafer Günü'nün Putin'in 23 yıllık görev süresi boyunca Rus kimliği vizyonunun merkezinde yer aldığına dikkat çekti.

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Kimliği belirsiz kişilerin kullandığı İHA'ların Kremlin'e düzenlediği saldırı ve Rus hipersonik füzesinin ABD Patriot hava sistemleri ile düşürülmesi sonrası bu sene Zafer günü hazırlıklarında bariz bir huzursuzluk görüldüğünü belirten Guardian, bazı bölgelerdeki törenlerin iptal edildiğini güvenlik önlemlerinin de artırıldığını yazdı.

Zafer günü hazırlıklarından bir kare

RUSYA'NIN YENİ SİLAHI SAVAŞIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİREBİLİR

İngiliz Telegraph gazetesi ise Rusya'nın savaşta kullanmaya başladığı yeni silaha dikkat çekti ve bunun çatışmanın seyrini değiştirebileceğini öne sürdü.

Kayma bombası veya süzülme bombası olarak adlandırılan 'glide bombs'un 24 Mart gecesi Ukrayna'ya düzenlenen hava saldırısında kullanıldığına dikkat çeken gazete Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcüsü Albay Yuriy Ihnat'ın sözlerine yer verdi ve bu bombaların Ukrayna için 'büyük bir tehdit' olduğunu yazdı.

Üzerlerine eklenen kanatlar sayesinde ekstra menzile sahip olan 'Glide bombaları' hava savunmalarından kaçabilecek kadar alçaktan ve yeterince uzağa uçabiliyorlar. Ayrıca süzülme teknolojisinin sunduğu ekstra menzil, Rus jetlerinin riskli sortilerden kaçınabileceği anlamına geliyor.

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KİEV'İN PLANLARINI BOZABİLİR

Ukraynalı yetkililer, Moskova güçlerinin savaş alanına günde en az 20 glide bombası attığını tahmin ediyor.

Ukraynalı ve Batılı analistler Rusya'nın devreye soktuğu yeni silahın planlanan saldırı öncesi Kiev yönetimini değişiklik yapmaya zorlayabileceğini belirtiyor

WAGNER İSTEDİĞİNİ ALDI



Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşta aktif rol alan Rus paralı asker grubu Wagner’in mühimmat yetersizliği nedeniyle Bakhmut’tan çekilme tehdidi karşılık buldu.



Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin yaptığı yeni açıklamada, Rus ordusunun cephedeki birliklere mühimmat desteğini artıracağını söyledi. Prigojin, "Bu gece savaşmamız için emir aldık. Saldırılara devam etmemiz için gerekli olan mühimmat ve silah desteğinin sağlanacağına söz verildi” dedi.





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TOPRAKLARIN YÜZDE 95'İ BİZİM



İlerleyişlerinin sürdüğünü ve mühimmat beklediklerini kaydeden Prigojin, Wagner'in savaşın bir parçası olduğunu hatırlatarak Rus ordusu ile ortak operasyonların devam edeceğini ifade etti.



Bakhmut kentindeki son durum hakkında da bilgi veren Prigojin, “Bugün itibarıyla kentin topraklarının yüzde 95’i bizim kontrolümüzde. Geri kalan yüzde 5'lik kısım, özel askeri operasyonlar açısından bir önem taşımıyor” ifadelerini kullandı.



Wagner'in kurucusu Prigojin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, mühimmat yetersizliği nedeniyle Rusya Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığını eleştirmiş, 10 Mayıs’ta kritik noktadaki Bakhmut kentinden çekileceklerini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.