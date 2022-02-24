Kiev'de canlı yayında patlama sesleri! CNN muhabirinin zor anları...

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CNN'in Uluslararası muhabiri Matthew Chance sabahın erken saatlerinden itibaren Ukrayna'nın başkenti Kiev'den canlı yayındaydı.



Başkentin merkezinden biraz uzakta olduğunu belirten, Chance sabahın erken saatlerinden itibaren 7-8 patlama sesi duyulduğunu bildirdi ve "Bu patlamalara kadar Ukrayna'da çok sessiz bir gece hakimdi. Birkaç saat öncesine kadar düşünülemez olduğunu düşündüğümüz şey, şimdi gerçek oldu" dedi.



Ukrayna'nın Kiev kentindeki CNN'den Matthew Chance, kendisi ve ekibi şehrin yakınında yüksek sesli patlamalar duyduğunda ekipmanlarını takmak için canlı raporlamasını durduruyor . https://t.co/y7MglyEtcd pic.twitter.com /YShfN9OBQf — CNN (@CNN) 24 Şubat 2022





BÜYÜK PATLAMALAR OLUYOR

Ekrana yansıyan görüntülerde muhabir konuşurken arkadan gelen patlama sesleri dikkat çekiyor. Chance "Büyük patlamalar oluyor. Şu an ne olduklarını tam olarak açıklayamıyorum ancak bu kadar büyü patlamaların Putin'in konuşmasını yapmasından birkaç dakika sonra başlaması dikkate değer bir tesadüf" dedi.

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HEDEF UKRAYNA'NIN HAVA ALANALARI

Chance ilk başta hedefin ne olduğunun net olmadığını söylese de daha sonra Rusya'nın Ukrayna'nın havaalanlarını devre dışı bırakmaya ve uçak pistlerini tahrip etmeye çalıştığını öne sürdü.







ÜLKE ÇAPINDA HAVA VE KARA SALDIRILARI OLABİLİR

Canlı yayında üstüne koruyucu kıyafetlerini giyen muhabir, "Bulunduğum yerde güvenli olduğunu düşünüyorum. Koruyucu bir ceketim var" dedi ve ülke çapında hava saldırıları ve kara saldırıları olabileceği konusunda uyardı.