Kiev kapandı

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- Ukrayna’da 24 Şubat’ta başlayan savaşın 20’nci gününde başkent Kiev ve Mariupol kentlerinde hareketlilik yaşandı.

- Dün sabah saatlerinde düzenlenen Rusya bombardımanında Kiev’deki yerleşim yerlerihedef alınırken, dört kişi hayatını kaybetti. Vurulan noktada çıkan yangın uzun süre söndürülemedi. İnsanlar gözü yaşlı tahliye edildi.

- Rus hava saldırıları ve bombardımanları nedeniyle Kiev’de dün akşam yerel saatle 20.00’den itibaren 35 saat sürecek sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

- Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, “Bugün çok zor ve önemli bir andayız. Bu yüzden halkımızdan iki gün boyunca evlerinde kalmalarını ya da sığınaklara inmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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MARİUPOL’DAN KORİDOR

- Savaşın en sert vurduğu kentlerden Mariupol’de ise batı yönünde oluşturulan koridordan binlerce insan tahliye edildi. Mariupol Kent Konseyi’nin açıklamasında 2 bin sivil aracın tahliye edildiği, yaklaşık 2 bin aracın daha tahliye için Mariupol’de beklediği belirtildi. Ayrılan yaklaşık 20 bin kişinin kente 260 kilometre mesafedeki Ukrayna kontrolünde bulunan Zaporijya kentine ulaştırılmaları planlanıyor.

- Mariupol Kent Konseyi savaşın şehirdeki bilançosuna yönelik de açıklamalar yaptı. Kentte 2 bin 400’den fazla insanın hayatını kaybettiği ve 400 binden fazla insanın su, elektrik ve gıdaya erişimde zorluk yaşadığı belirtildi.

İNSANİ YARDIMDA ZORLUK

- Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk ise insani yardım konvoyunun şehre ulaştırılmasında zorluklar yaşandığını ve Rusya’nın sivillere yardım konusundaki taahhütlerini yerine getirmediğini söyledi.

- Ukrayna, savaşın başlangıcından beri üç gazetecinin hayatını kaybettiğini ve 30’dan fazla gazetecinin de yaralandığını açıkladı.

- Birleşmiş Milletler, Ukrayna’dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının üç hafta içinde 3 milyona ulaştığını duyurdu. Dakika başına 1 çocuğun mülteci durumuna düştüğü belirtildi.

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- Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki müzakerelere pazartesi günü verilen bir günlük teknik aranın ardından dün çevrimiçi olarak devam edildi.

3 HAFTADA 3 MİLYON MÜLTECİ

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın 24 Şubat’ta işgalinden bu yana üç milyondan fazla insanın Ukrayna’dan ayrıldığını bildirdi. Yine BM rakamlarına göre Ukrayna’da her bir dakikada bir çocuk mülteci konumuna düşüyor. BM’nin Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bu insanların 1.4 milyondan fazlasının çocuk, 157 bininin ise üçüncü ülke vatandaşı olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), henüz rakamlarını güncellememişti ve sayıyı düne kadar 2.95 milyon olarak belirlemişti. Bu kişilerden yarısından fazlasının veya 1.7 milyonunun Polonya’ya geçtiği belirtildi. Romanya’da 450 binden fazla, Moldova’da 350 bine yakın, Macaristan’da yaklaşık 265 bin ve Slovakya’da ise yaklaşık 215 bin kişi bulunuyor. Buna ek olarak, BMMYK rakamlarına göre 140 binden fazla kişi Rusya, bin 200’den fazla kişi de Belarus’a gitti. Ukrayna’nın nüfusu Kırım hariç 41 milyon kişi civarında.