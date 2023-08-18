Kıbrıs'ta 'yol çalışması' gerilimi! BM askerleri ile Türk askerleri karşı karşıya geldi

Haberin Devamı

KKTC yönetiminin Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne kolay ulaşım sağlamak üzere başlattığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi nedeniyle bölgede tansiyon yükseldi.

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) askerleri, bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan KKTC polisine ve yol inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulundu.



"KKTC TOPRAKLARINDA YAŞANAN BİR GERİLİMDEN BAHSEDİYORUZ"

CNN Türk Lefkoşe Temsilcisi Ömer Bilge bu sabah yaşanan gerilimi CNN Türk ekranlarında şöyle anlattı;

"Bu sabah erken saatlerde BM denetimindeki ara bölgede, Türk ve Rumların beraber yaşadığı Pile köyünde köylülerin geçişlerini rahatlatmak için yol genişletme çalışması yapıldı. BM topraklarında değil tam sınırda KKTC topraklarında yaşanan bir gerginlikten bahsediyoruz.



Haberin Devamı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve askeri yetkililerle konuşarak işin aslını öğrenmiş olduk. Aslında bu 1 yıllık bir süre. Bu arada BM ile temaslar devam etti.



Yiğitler Köyü ve Pile arasına yapılan yolun son bölümü dün bitti. İşte ne olduysa dün oldu. Rum yönetimi şiddetli bir açıklama yaptı ve 'Türkler askeri proje yapıyor', 'toprak ihlalinde bulunuyor' diyerek BM'yi harekete geçmeye çağırdı.



BM askerleri de bu sabah Rumların çağrısı ile KKTC sınırına gelip dikenli tel çekmeye çalışıyor, buraya beton bariyerler yerleştirmeye çalışıyor. Yol çalışmalarına eşlik eden özel hareket polisleri var bunlar silahsız, BM askerleri de silahsız. Türk askerleri BM askerlerini ve dikenli telleri KKTC topraklarından çıkarıyorlar.



YOL ÇALIŞMASINDAN GERİ ADIM ATILMAYACAK

Haberin Devamı

Sonrasında Rum yönetimi, ABD, Yunanistan hatta BM konseyi KKTC'yi suçlayan açıklamalarda bulunuyor. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bunun büyük bir haksızlık olduğunu, yol çalışmasından vazgeçmeyeceklerini belirtti.



KKTC Dışişleri Bakanlığı herhangi bir yaralama ya da araçlara zarar verme olmadığını söylerken Rum tarafı tam tersini iddia ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar BM'yi ayıplayıp bu durumun insani bir durum olduğunu, yol yapımı olduğunu belirtti.

KKTC DIŞİŞLERİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Tampon bölgede yaşanan gerginliğe dair Kıbrıs Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından yapılan açıklamaya KKTC Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.

Haberin Devamı

Açıklamada, “Pile köyünde yaşayan vatandaşlarımızın KKTC topraklarına ve Pile’deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Pile-Yiğitler yolu yapımına 17 Ağustos 2023 tarihinde başlanmıştır. Son derece açıktır ki yol yapımı projesi tamamen insani amaç taşımaktadır. Hal böyle olmasına rağmen bugün Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri tarafından bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan polisimize ve yol inşaat ekibine KKTC toprakları içinde fiziksel müdahalede bulunulmuş, yol yapımı engellenmeye çalışılmıştır. BMBG’nin bu olay sırasındaki tutumu kabul edilmezdir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün açıklaması ve bazı ülkelerin benzer açıklamalarında yaşanan durum çarpıtılmakta, BM askerine ve araçlarına saldırıda bulunulduğu iddia edilmektedir. Bu iddialar asılsızdır. Sahada sadece polisimiz bulunmaktadır ve KKTC topraklarında bulunan polisimizin görevi, yol çalışmalarını gerçekleştiren sivil ekibin güvenliğini sağlamaktır. Bölgede meydana gelen gerginlik BM askerleri ve personelinin tutumu ve yol yapımını sürdüren ekibimiz ve bu ekibin güvenliğini sağlayan polisimize yaptığı fiziksel müdahale ve engellemelerden kaynaklanmıştır” denildi.

Haberin Devamı

25 yılı aşkın geçmişi bulunan Pile-Yiğitler yolu projesi hususunda Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumu ve bu yönde yaptığı tüm çağrılara rağmen bugüne kadar Pile’de yaşayan KKTC vatandaşlarının günlük hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atılmadığı, iyi niyetin karşılık görmediği vurgulanan açıklamada, “Bu nedenle Ada’nın eşit ortağı olan Kıbrıs Türk tarafı Pile-Yiğitler yolunun tamamlanması için gerekli çalışmaları, BMBG’yi bilgilendirmek suretiyle başlatmıştır” ifadeleri kullanıldı.