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Almanya'da hayat felç oldu: Nürnberg sular altında

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#Almanya#Sel#Dünya
Almanyada hayat felç oldu: Nürnberg sular altında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 14:55

Almanya’da önceki gün Frankfurt’ta etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur, dün akşam da Nürnberg ve Berlin’de su baskınlarına neden oldu. Şiddetli yağmur özellikle Nürnberg’de hayatı felç etti. Araç içinde mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

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Kentin Schweinau bölgesindeki bir cadde sular altında kaldı. Bu caddede park halindeki araçların tamamı selde kayboldu.

İki bebekli bir aile kendilerini son anda kurtarmayı başardı. İtfaiye ve kurtarma ekipleri, botlarla sele kapılan araçlara tek tek bakarak mahsur kalanların olup olmadığını kontrol etti.

Seller özellikle eski şehir ve şehir merkezinin Steinbuhl bölgesini etkiledi. İtfaiye akşam saatlerine kadar herhangi bir yaralanma ihbarı almadı. Şehrin birçok yerinde arızalı trafo istasyonları nedeniyle elektrikler kesildi. Yaklaşık 9 metro istasyonu su ile doldu.

BERLİN’DE DE ETKİLİ OLDU

Şiddetli Yağmur bodrumların ve yeraltı garajlarının dolmasına da neden oldu. Acil durum hizmetleri gece boyunca aralıksız çalıştı.

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Polis ve itfaiye ciddi bir yaralanma vakası bildirmedi. Ancak, düşen çatı kiremitleri ya da devrilen ağaç ve dallar nedeniyle önemli ölçüde hasar meydana geldi.

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Hasar miktarına ve hasarın maliyetine yönelik bilgi verilmedi. Şiddetli yağmur gece geç vakitlerde başkent Berlin’de de etkili oldu.

Bazı sokaklarda kanalizasyonun aşırı yüklenmesi nedeniyle su birikintileri oluştu.

Meteoroloji dairesi Berlin için hafta sonu uyarısında bulundu. Hafta sonu gün içinde 34 dereceye kadar çıkacak sıcaklıkların ardından şiddetli Fırtına ve yağmur beklendiği belirtildi.

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FRANKFURT NORMALE DÖNDÜ

Şiddetli yağış nedeniyle Su Baskını yaşanan Frankfurt Havalimanı’nda uçuşlar normale döndü.

Yetkililer, karmakarışık uçuş planları nedeniyle bazı uçuşlarda aksamalar olabileceği konusunda uyarıda bulunarak, yolculara uçuşlarının durumu için havayollarının internet sitelerini kontrol etmelerini tavsiye etti.

Yetkililer ayrıca, kalkıştan en az iki buçuk saat önce yolcuların terminalde olmaları gerektiğini vurguladı. Su baskını sonrası havalimanında apron göle dönmüş ve 124 uçuş iptal edilmişti.

Uçuşları iptal edilen yüzlerce yolcu havalimanında mahsur kalmış, geceyi havaalanında geçirmişlerdi. Yaşanan iptallerden dolayı oluşan yoğunluğu azaltmak için Hessen Eyalet Ekonomi Bakanlığı yerel saatle 23.00’de başlayan uçuş yasağını kaldırmıştı

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#Almanya#Sel#Dünya

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