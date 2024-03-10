Kıbrıs-Gazze yardım koridoru... İlk sefer İsrail’in onayını bekliyor

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Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, ilk seferi hafta sonu başlatmak istediklerini, ancak İsrail’den henüz onay gelmediğini açıkladı. Kombos, Gazze kentinde insani yardımların boşaltılması ve dağıtılması gibi konularda güvenlik önlemleri alınması gerektiğini belirterek, İsrail’in onayıyla operasyonun başlayacağını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de önceki gün Larnaka limanında incelemelerde bulunmuş ve ilk seferin bugün başlayacağını belirtmişti. İlk geminin 200 ton pirinç ve unu Gazze açıklarına ulaştıracağı, buradan büyük bir mavnayla sahile çekilmesinin planlandığı kaydedildi.