'Kibirli işçileri terbiye etmek için işsizlik artmalı' Hem işçileri hem patronları çileden çıkaran sözler deprem etkisi yarattı...

Avustralya'nın en zengin iş insanlarından biri olan Gurner Group CEO'su Tim Gurner'ın işçilerle ilgili yaptığı açıklama hem iş dünyasında hem de sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı.

Multi milyoner gelen tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı ancak açıklamaları dünya genelinde gazetelerin manşetlerini süsledi.

İŞÇİLERE PATRONLARI İÇİN ÇALIŞTIKLARI HATIRLATILMALI

Gurner, Salı günü Australian Financial Review'un Emlak Zirvesi'nde yaptığı konuşmada koronavirüs pandemisinin çalışanların tutumunu değiştirdiğini öne sürerek işçilere 'patronları için çalıştıklarının hatırlatılması' gerektiğini söyledi.



İşçileri 'kibirli' olmakla suçlayan CEO, iş dünyasındaki en büyük sorunun çalışanların patronlarının onlara sahip olduğu için ne kadar şanslı olduğunu düşünmeleri olduğunu öne sürerek, işsizliğin yüzde 40-50 arttığını görmek istediğini bu sayede de işçilerin terbiye olacağını ve bir işleri olduğu için ne kadar şanslı olduklarını hatırlayacağını söyledi.

TEPKİ YAĞDI

Zengin iş insanının açıklaması internette yayınlandığı anda 20 milyondan fazla kez izlendi ve kısa sürede viral hale geldi.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, Twitter yorumcularından biri "Tim Gurner'ın kibri gerçekten hayret verici, iki kez izledim ve duyduklarıma hâlâ inanamıyorum" dedi. Başka bir kullanıcı zengin iş insanının eşi benzeri görülmemiş bir 'burnu büyüklük' gösterdiğini vurguladı.



Avustralya Tabipler Birliği Başkanı Profesör Steve Robson, Gurner'ın sözlerini 'son derecede sorumsuz bir açıklama' olarak değerlendirdi.

Aralarında Spence Rodgers, Ashadi Hopper gibi isimlerin bulunduğu iş insanları ise tepkilerini Linkedn hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gösterdiler.



ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI

Gelen tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kalan 41 yaşındaki iş insanı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Yorumlarım, Avustralya genelinde yaşam maliyeti baskılarından ve iş kayıplarından etkilenen çalışanlara, esnafa ve ailelere karşı son derece duyarsızdı. Sözlerimin işini kaybeden insanlar ve onların aileleri üzerinde derin bir etki yarattığını kabul ediyorum. Onlarla empati kuramadığım için içtenlikle özür diliyorum"





"GENÇLER EV ALMAK İSTİYORSA AVAKADO YEMEYİ BIRAKMALILAR" DEMİŞTİ

Eleştiri oklarının hedefindeki Gurner 2017 yılında da 'Gençler ev almak istiyorsa ekmek üstü avakado yemeyi bırakmalılar' sözleri ile gazete manşetlerini süslemişti.

Bu yılki tahmini net serveti 677 milyon dolar olan multi milyoner 'Rich 250 list' zenginler listesinde 192. sırada yer alıyor.





Gurner Group founder Tim Gurner tells the Financial Review Property Summit workers have become "arrogant" since COVID and "We've got to kill that attitude." https://t.co/lcX3CCxGuj pic.twitter.com/f9HK2YZRRE