Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Kazadan önceki son kare son gülüş

#İtalya#Helikopter#KAZA
Kazadan önceki son kare son gülüş

İtalya’da 4’ü Türk, 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce çekilmiş son fotoğraf ortaya çıktı. İtalyan basını fotoğrafı, “Trajik kazadan önce son gülüş” başlığıyla paylaştı.

Haberin Devamı

İtalya’nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı’ndan 9 Haziran’da yerel saatle 10.00 sıralarında kalkan, içinde 1 İtalyan pilot, Eczacıbaşı Holding yöneticileri Arif Cez, İlker Uçak, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil ile 2’si Lübnanlı 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopter, yaklaşık yarım saat sonra radarda kaybolmuştu. 3 gün süren arama çalışmalarının ardından acı haber gelmiş, helikopterin enkazını Cusna Dağı yakınlarındaki Lama Nehri yatağında bulan ekipler, 7 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.

Gözden Kaçmasın

İtalya’da düşen helikopterden acı detay İtalya’da düşen helikopterden acı detayHaberi Görüntüle

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Helikopterdekilerin kazadan önceki son fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta hayatını kaybeden Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar ile Lübnanlı işinsanları son kez poz verirken görülüyor. Italy 24 News haber kanalının internet sitesi fotoğrafı, “Trajik kazadan önce son gülüş” başlığıyla paylaştı. İtalyan ANSA ajansının haberine göre ise, Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin dağlarında 9 Haziran’da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığı, kusurlu felaket ve adam öldürme suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Savcı Marco Marano’nun soruşturmayı büyük gizlilik içinde yürüttüğü belirtildi. 

Gözden Kaçmasın

Kayıp gençler İsmail Yalçın ile Hasan Akkösenin cesetleri bulunduKayıp gençler İsmail Yalçın ile Hasan Akköse'nin cesetleri bulundu!Haberi Görüntüle

KARAKUTU YOK

Haberin Devamı

Havalandıktan kısa süre sonra radardan kaybolan “A119 Koala Agusta” model helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmada İtalyan Uçuş Güvenliği Ajansı’ndan bir teknisyen enkazda inceleme yaptı. Bu model helikopterlerde karakutu bulunmamasının kazanın sebebini anlamayı zorlaştıracağı belirtildi. İtalyan basınındaki haberlere göre en olası görünen kaza sebebi, pilotun kötü hava koşulları sebebiyle yanlış bir manevra yapmış olması. Pilotun neden acil durum sinyalini göndermediği de şu aşamada bilinmiyor.

Gözden Kaçmasın

50 milyon liralık dev vurgun İşinsanını 6 ay boyunca dolandırdılar50 milyon liralık dev vurgun! İşinsanını 6 ay boyunca dolandırdılarHaberi Görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İtalya#Helikopter#KAZA

BAKMADAN GEÇME!

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması
Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor! Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

#Kevin M. Cahill
1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu | Kronik bir hastalık sürecine girebilir

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu? | 'Kronik bir hastalık sürecine girebilir'

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması
Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

Skandalların biri bitmeden biri ortaya çıkıyor! Ünlü doktora şok taciz suçlamaları...

#Kevin M. Cahill
1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu | Kronik bir hastalık sürecine girebilir

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu? | 'Kronik bir hastalık sürecine girebilir'

#Sağlık