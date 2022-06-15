Kazadan önceki son kare son gülüş

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İtalya’nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı’ndan 9 Haziran’da yerel saatle 10.00 sıralarında kalkan, içinde 1 İtalyan pilot, Eczacıbaşı Holding yöneticileri Arif Cez, İlker Uçak, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil ile 2’si Lübnanlı 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopter, yaklaşık yarım saat sonra radarda kaybolmuştu. 3 gün süren arama çalışmalarının ardından acı haber gelmiş, helikopterin enkazını Cusna Dağı yakınlarındaki Lama Nehri yatağında bulan ekipler, 7 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Helikopterdekilerin kazadan önceki son fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta hayatını kaybeden Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar ile Lübnanlı işinsanları son kez poz verirken görülüyor. Italy 24 News haber kanalının internet sitesi fotoğrafı, “Trajik kazadan önce son gülüş” başlığıyla paylaştı. İtalyan ANSA ajansının haberine göre ise, Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin dağlarında 9 Haziran’da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığı, kusurlu felaket ve adam öldürme suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Savcı Marco Marano’nun soruşturmayı büyük gizlilik içinde yürüttüğü belirtildi.

KARAKUTU YOK

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Havalandıktan kısa süre sonra radardan kaybolan “A119 Koala Agusta” model helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmada İtalyan Uçuş Güvenliği Ajansı’ndan bir teknisyen enkazda inceleme yaptı. Bu model helikopterlerde karakutu bulunmamasının kazanın sebebini anlamayı zorlaştıracağı belirtildi. İtalyan basınındaki haberlere göre en olası görünen kaza sebebi, pilotun kötü hava koşulları sebebiyle yanlış bir manevra yapmış olması. Pilotun neden acil durum sinyalini göndermediği de şu aşamada bilinmiyor.