İtalya’da düşen helikopterden acı detay

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İtalya’da 9 Haziran'da Toskana bölgesine bağlı Lucca kentinden havalandıktan sonra Modena civarında radar teması kesilen ve içinde 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopterin Cusna Dağı bölgesinde düştüğünün tespit edilmesinin ardından yapılan çalışmalarda 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Helikopterde bulunan Lübnanlı iş adamının kazadan kısa bir süre önce oğluna gönderdiği video ortaya çıktı.

Yanında bulunan pilotu ve uçağın içerisini gösteren iş adamı, daha sonra kamerasını gökyüzüne çevirdi. Görüntülerde gökyüzünün bulutlu ve havanın kapalı olduğu dikkat çekti.

İKİ GÜNDÜR ARANIYORDU

İtalyan pilot Corrado Levorin'in kullandığı helikopterde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'da bulunan 4 Türk vatandaşı çalışanı ve 2 Lübnan vatandaşı bulunuyordu.

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Helikopterdeki Türkler... Soldan sağa; Tüketim Ürünleri Planlama Direktörü Altuğ Erbil, İpek Kağıt Fabrika Müdürü Arif Cez, İlker Uçar, Tüketim Ürünleri Üretim Müdürü Serhat Kenar.

"HER YER YANMIŞTI"

Helikopterin Apeninler'deki Scaloni geçidinde 1922 metre yükseklikteki Lama nehri yatağına düştüğü belirtildi. Düşen helikoptere ait parçalara sabah saatlerinde bir dağcının ihbarı üzerine ulaşıldığı ifade edildi.



Enkazın yerinin tespit edilmesinin ardından İtalyan Hava Kuvvetlerinden bir yetkili yaptığı açıklamada, "Koordinatların bildirilmesi üzerine bölgeye intikal ettik. Ulaştığımızda her yerin yanmış olduğunu gördük. Helikopter bir vadinin içerisinde. Tüm arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için çalışıyoruz, ancak erişimin zor olması nedeniyle bölgeye yürüyerek gitmeleri gerekiyor" dedi

Maksimum 8 kişiyi taşıyabilen helikopter, içindeki yolcuları Emilian şirketinin yeni tesisine götürüyordu.

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ŞİDDETLİ FIRTINAYA YAKALANDI

İtalyan basın kuruluşu Gazzetta di Modena, helikopterde bulunan Lübnanlı iş insanının kazadan kısa bir süre önce oğluna gönderdiği bir videoya ulaştığını duyurdu. Devam eden soruşturma nedeniyle yaklaşık 20 saniyeli olduğu belirtilen videoyu yayınlamayan Gazzetta di Modena, helikopter kontrolden çıkmadan kısa bir süre önce gönderildiği tahmin edilen cep telefonu görüntülerinde helikopterin şiddetli bir fırtınanın etkisi altında olduğunun görüldüğünü yazdı.