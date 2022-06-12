İtalya’daki kazada kurtulan yok! Bekleyiş acı bitti

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İtalya’nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı’ndan önceki gün yerel saatle 10.00 sıralarında kalkan, içinde 1 İtalyan pilot, Eczacıbaşı Holding’in üst düzey çalışanları Arif Cez, İlker Uçak, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil ile 2’si Lübnanlı 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin yaklaşık yarım saat sonra radarda kaybolduğu bildirilmişti.

'HER YER YANMIŞTI'

Yaklaşık 3 gündür süren endişeli bekleyiş acı bitti. İtalyan Ansa haber ajansı helikopterdeki 7 kişinin tamamının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Helikopterin Cusna Dağı yakınlarında düştüğü belirlendi. Modena Valiliği’nden yapılan açıklamada, Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki dağlık alanda enkazına ulaşılan helikopterden kurtulan olmadığı, 7 kişinin de cenazesine ulaşıldığı duyuruldu. Helikopterin Apeninler’deki Scaloni geçidinde 1.922 metre yükseklikteki Lama Nehri yatağına düştüğü belirtildi. Düşen helikoptere ait parçalara dün sabah saatlerinde bir dağcının ihbarı üzerine ulaşıldığı ifade edildi. Enkazın yerinin tespit edilmesinin ardından İtalyan Hava Kuvvetleri’nden bir yetkili yaptığı açıklamada, “Koordinatların bildirilmesi üzerine bölgeye intikal ettik. Ulaştığımızda her yerin yanmış olduğunu gördük. Helikopter bir vadinin içerisinde. Tüm arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için çalışıyoruz, ancak erişimin zor olması nedeniyle bölgeye yürüyerek gitmeleri gerekiyor” dedi.

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DAĞLIK BÖLGEDE...

9 Haziran günü Capannori Lucca Tassignano Havaalanı’ndan yerel saatle 10.00 civarında yola çıkan helikopterden en son kalkıştan yarım saat sonra Pievepelago kenti yakınlarında sinyal alınmıştı. Bölge, pilot Corrado Levorin’in son cep telefonu sinyalleri ile tespit edilmişti. Bölgenin ıssız ve engebeli olması nedeniyle arama çalışmaları güçlükle yürütülmüştü. İtalyan basını bölgenin dağlık, ormanlık, ulaşılması zor ve hatta ‘ulaşılmaz’ olduğunu yazmış, uzmanlar, bu bölgede kaybolmanın ‘tıpkı çölde kaybolmak gibi’ olduğunu belirtmişti.

FIRTINAYA YAKALANMIŞ

İtalyan basın kuruluşu Gazzetta di Modena, helikopterde bulunan Lübnanlı işinsanının kazadan kısa bir süre önce oğluna gönderdiği bir videoya ulaştığını duyurdu. Devam eden soruşturma nedeniyle yaklaşık 20 saniyeli olduğu belirtilen videoyu yayınlamayan Gazzetta di Modena, helikopter kontrolden çıkmadan kısa bir süre önce gönderildiği tahmin edilen cep telefonu görüntülerinde helikopterin şiddetli bir fırtınanın etkisi altında olduğunun görüldüğünü yazdı.

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ECZACIBAŞI’NDAN AÇIKLAMA: ÇOK BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ

Acı haberin ardından Eczacıbaşı Holding’ten gelen açıklamada şöyle denildi: “İtalya’da kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolan ve üç gündür arama çalışmaları süren helikopterden maalesef acı haber geldi. Arama ekiplerinin, bugün (dün) öğle saatlerinde helikopterdeki yedi kişinin cansız bedenlerine ulaştıkları açıklandı. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda çalışan ve helikopterde bulunan Fabrikalar Direktörümüz Altuğ Erbil, Temizlik Kağıtları Yalova Fabrika Müdürümüz Arif Cez, Yatırım Projeleri Müdürümüz İlker Uçak ve Manisa Fabrika Üretim Yöneticimiz Serhat Kenar’ı kaybetmenin büyük acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz. Elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden arkadaşlarımıza, pilota ve diğer yolculara Allah’tan rahmet, başta ailelerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

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FUARA GİTMİŞLERDİ

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin 4 yöneticisi, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya’da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere helikoptere binmişti.