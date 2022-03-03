Kardeş kardeşe bunu yapar mı?

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Hürriyet’e konuşan farklı yaştan ve meslekten birçok Rus vatandaşı, bu savaşın kendilerinde suçluluk duygusuna yol açtığını ifade etti.

‘BENİ DİNLEMEZLER Kİ’

Yazılımcı Sergey B. (35): “Putin, Ukraynalılarla kardeş olduğumuzu söylüyor, ancak kardeş saydıklarımızın üzerine füze atılması emrini veriyor. Yüzlerce tankı Ukrayna’daki şehir ve kasabalara gönderiyor. Allah aşkına kardeşlik bunun neresinde? Son günlerde internet kötü çalışıyor olsa da dünyanın Rusya halkı hakkında ne düşündüğünü okuyorum. Yönetimin aldığı kararlarla, beni de bu kâbusa ortak ettiğini görüyorum. Yani ne yazık ki ben de bu savaşın suçlularından biri haline geliyorum. Yazacaksanız Türkiye’deki okuyucularınıza anlatın. Rus halkının ezici çoğunluğu bu savaşa karşı. Kardeşin kardeşi öldürmesine karşı. ‘Durun’ diyeceğim ama beni dinlemezler ki.”

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‘KORKU FİLMİ GİBİ’

Ayakkabı mağazasında satış görevlisi olarak çalışan Svetlana Y. (38): “Benim maaşım büyük ölçüde yapacağım satışa bağlı. Ancak ayakkabı fiyatları son bir haftada yüzde 30 zamlandı. Yaptırımlar nedeniyle Moskova halkı ayakkabı satın almak için kuyruğa girmiyor. Halk bankadaki üç beş kuruş parasını çekmek için kuyrukta bekliyor. Yarının ne getireceğini bilmiyoruz. Kendimi bir korku filminin içinde gibi hissediyorum. Moral sıfır. Sanırım herkes de benim gibi, geleceğin kendisine daha kötü sürprizler getireceğini düşünüyor.”

SANAL PROTESTO

Rusya’daki savaş karşıtı gösterilerde, son iki günde tutuklananların sayısı 6 bin 500’e çıktı. Yüzlerce Rus vatandaşının izinsiz gösteri düzenleme suçlamasıyla tutuklanarak ciddi para cezalarına çarptırılması sonucu ise gösteriler internet ortamına taşındı. Rusya’da sanal ortamda düzenlenen “Savaşa hayır” kampanyasına şu ana kadar 1 milyon 85 bin 700 kişi imza attı.

TÜRKLER DE RAHATSIZ

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Yıllardır Rusya’da faaliyet gösteren Türk iş insanları da olup bitenlerden endişeli. Rusya’da Türk iş insanlarıyla çalışan bankacılar, en büyük endişenin inşaat ve perakende sektöründe olduğunu belirtiyor. Orta ölçekli girişimciler döviz işlemlerine getirilen sınırlamalardan rahatsız. SWIFT yasağı Rusya’nın sadece 10 bankasında uygulanırken, diğer bankalar para transferlerine limit koymuş durumda. Ticaret yapan Türk girişimciler, rubleden dolara dönüşlerde kurda açılan makas nedeniyle kayıplar yaşıyorlar.

ÇOCUKLARA GÖZALTI TEPKİ ÇEKTİ

RUSYA’da aileleriyle birlikte “Savaşa Hayır” protestolarına katılan çocuklar da gözaltına alındı. Ellerinde çiçekler ve barışçıl mesajların yazılı olduğu pankartları taşıyan küçük çocukların gözaltı araçlarına konulduğu ve polis merkezlerinde bekletildiği anlara dair fotoğraflar ise ülkede büyük tepki çekti. Rusya’da muhalif siyasetçi Ilya Yashin, fotoğrafları “Rusya’da sıradan bir gün. Sadece ellerinde savaşa hayır yazan pankartlarla polis aracına bindirilmiş birkaç çocuk. Burası Putin’in Rusyası” notuyla paylaştı. En küçüğü 7 en büyüğü 11 yaşında olduğu belirtilen çocukların, anneleriyle birlikte, başkent Moskova’daki Ukrayna Büyükelçiliği binası önünde çiçek bırakmaya gittiği bildirildi. Rus polis ekiplerinin, iki anne ve beş çocuğu gözaltına alarak ekip araçlarına bindirdiği belirtildi.