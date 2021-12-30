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Karantinadaki Xi’an kentine düzenli olarak gıda dağıtılacak

#Çin#Koronavirüs#Karantina
Karantinadaki Xi’an kentine düzenli olarak gıda dağıtılacak

Çinli yetkililer, Kovid-19 salgınının arttığı Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin başkenti Xi'an kentinin karantinaya alınmasının ardından, bölgeye düzenli yiyecek teslimatı yapılacağını açıkladı.

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İlk Kovid-19 vakasının çıktığı ve can kayıplarının en fazla olduğu yerler arasında olan Çin, vakaların önüne geçmek ve salgından korunmak için geçtiğimiz yıl Wuhan şehrinin tamamını karantina altına almıştı.

Kovid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşanan ülkede, son olarak yaklaşık 1 hafta önce karantinaya alınan 13 milyon nüfusa sahip Xi’an şehrinde kısıtlamalar sertleştirildi.

İnsanların 2 günde bir yiyecek almalarına izin verilirken artık yiyecek almak için de evlerinden çıkmaları yasaklandı. Mühürlenen şehirde özel izni olmayan kimsenin dışarı çıkılmasına izin verilmiyor.

Karantinadaki Xi’an kentine düzenli olarak gıda dağıtılacak

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, bölgenin yiyecek ihtiyacını karşılamak için yakın illerle de temasa geçeceklerini açıkladı.

Bölgede bulunan bir süpermarkette, karantinada olan kişiler için yiyecekler hazırlandı ve bölge sakinlerine ulaştırıldı. Bölgede, kendilerine teslimatın ulaşmadığını söyleyen sakinler ise sosyal medya aracılığıyla durumu bildirdi.

Çin’de salgının başından bu yana 101 bin 890 vaka ve 4 bin 636 can kaybı kaydedildi.

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#Çin#Koronavirüs#Karantina

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