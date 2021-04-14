Karadeniz’de yüksek tansiyon! NATO Rusya’yı uyardı: Askeri çekin

Rusya’nın Ukrayna ile doğu sınırına asker yığması ile Karadeniz havzasında başlayan gerilim dinmiyor. ABD’nin gönderdiği iki destroyerin bugün ve yarın Boğazlar’dan geçmesi beklenirken, dün Kremlin ve NATO’dan karşılıklı sert açıklamalar geldi.

STOLTENBERG: GERİLİMİ DÜŞÜRÜN

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’nın katılımıyla yapılan olağanüstü nitelikli NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısından sonra dün açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova’dan askeri yığınağa son vermesini istedi. Rusya’nın son haftalarda çok sayıda savaşa hazır birliği Ukrayna sınırlarına gönderdiğini ve bunun 2014’te Kırım’ın ilhakından bu yana görülen en büyük yığınak olduğunu söyleyen Stoltenberg, “Rusya’nın dikkate değer askeri yığınağı, gayrimeşru, nedeni açıklanmamış ve derin endişe verici. Rusya, Ukrayna içindeki ve etrafındaki bu askeri yığınağı sonlandırmalı, provokasyonlarını durdurmalı ve derhal gerilimi düşürmeli” dedi. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine tam desteğin altını çizen Stoltenberg, “NATO, Ukrayna’nın yanındadır” mesajını verdi.

Dmytro Kuleba ile Jens Stoltenberg

KİEV, NATO’DAN DESTEK İSTEDİ

Rusya’nın Ukrayna sınırında, işgal altındaki bölgelerde ve denizde askeri yığınağını arttırdığını belirten Kuleba ise yığınağın Ukrayna’nın doğusunda, Kırım’da ve doğudaki Donbas bölgesinde yoğunlaştığı bilgisini vererek NATO’dan daha fazla destek talebinde bulundu. Ukrayna verilerine göre Rusya bölgeye 80 binden fazla asker gönderdi. Rusya’nın artık hiç kimseyi hazırlıksız yakalayamayacağını vurgulayan Kuleba, “Rusya’nın yeni bir şiddet sarmalı başlatması halinde bunun her bakımdan maliyeti olacak. Ukrayna savaş istemiyor. Biz saldırı veya gerginliğin tırmanmasını planlamıyoruz” dedi. Kuleba, NATO’dan beklentilerini ise operasyonel düzeyde Rusya’yı caydırıcı olabilecek yeni yaptırımlar ve Ukrayna’nın savunma kabiliyetlerini artırıcı doğrudan destek olarak sıraladı.

NATO’NUN GÜNDEMİ UKRAYNA

NATO dışişleri ve savunma bakanları bugün videokonferans yöntemiyle yapılacak toplantıda Ukrayna kriziyle ilgili son gelişmeleri masaya yatıracak.

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