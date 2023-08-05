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Karadeniz'de sular ısınıyor! Rusya'ya ait kimyasal tanker Kırım yakınlarında vuruldu

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#Rusya#Kırım#Ukrayna
Karadenizde sular ısınıyor Rusyaya ait kimyasal tanker Kırım yakınlarında vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 10:17

Dün Rus donanmasına saldırı düzenleyen Ukrayna Kuvvetleri bugün de insansız hava araçları ile Rusya'ya ait kimyasal bir tankeri vurdu. Rusya tankerde maddi hasar meydana geldiğini duyururken Kırım Köprüsü'nde trafik bir süre durdu. Karadeniz'de 24 saatte içinde gerçekleştirilen ikinci saldırı Ukrayna'nın deniz savaşında kendini gösterme çabası olarak yorumlandı.

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24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşı bir yılını geride bırakırken, Kiev'in son dönemlerde deniz savaşına odaklanması gözlerden kaçmıyor.

Ukrayna istihbaratı dün insansız hava aracı saldırısında Rus donanma gemisini vurduğunu duyururken, Rusya Savunma Bakanlığı da Rus devriye gemilerinin Karadeniz'deki liman kenti Novorossiysk yakınlarında bölgeye yaklaşan iki insansız hava aracını vurarak imha ettiğini bildirdi.

Karadenizde sular ısınıyor Rusyaya ait kimyasal tanker Kırım yakınlarında vuruldu

RUS TANKERİNE SALDIRI

Bölgede sular giderek ısınırken bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Rus haber ajansı Tass, Rusya'ya ait kimyasal bir tankerin Kerç Boğazı'nda Ukrayna insansız hava araçları tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

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Rusya Denizcilik Ajansı tankerin makine dairesinin hasar gördüğünü ve su hattına yakın bir yerde delik oluştuğunu belirtti. Olayda can kaybı olmadığı vurgulandı.

KERÇ KÖPRÜSÜNDE TRAFİK DURDU

Tankere yardım etmek için iki römorkör olay yerinde hazır beklerken Kırım'ı Rus anakarasına bağlayan stratejik Kerç Köprüsü'nde trafik kısa bir süreliğine durdu.

Karadenizde sular ısınıyor Rusyaya ait kimyasal tanker Kırım yakınlarında vuruldu

Tass, içinde 11 kişinin bulunduğu tankerden yakıt dökülmediğini duyurdu. Moscow Times ise tankerin Suriye'de Esad'ı destekleyen Rus kuvvetlerine jet yakıtı sağladığı için ABD yaptırımları altında olduğunu bildirdi.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş yavaş yavaş Karadeniz'e taşınırken, her iki tarafın da saldırıları Karadeniz Tahıl Girişimi'nin durması ile arttı.

Askeri analistler, Moskova'nın 2014'te Kırım yarımadasını ilhak etmesinden sonra donanmasının çoğunu kaybeden Kiev'in, son dönemde deniz cephesinde hakimiyet kurarak Rus deniz kuvvetlerini evinden çok uzakta vurma yeteneğini göstermek istediğini söylüyor.

Karadenizde sular ısınıyor Rusyaya ait kimyasal tanker Kırım yakınlarında vuruldu

Planet Labs PBC'den alınan bu uydu fotoğrafı, hasarlı Rus çıkarma gemisi Olenegorsky Gornyak'ın Novorossiysk limanına yanaşırken petrol sızdırdığını gösteriyor.

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KARŞI SALDIRI BEKLENENDEN YAVAŞ İLERLİYOR

Rusya'nın işgalinden bu yana geçen 18 ayda Ukrayna çoğunlukla savunmaya geçerek Moskova güçlerinin daha fazla toprak ele geçirmesini engelledi.

Ancak Batı'dan gelen milyonlarca dolarlık askeri yardımdan sonra Kiev yönetimi düşmanı topraklarından kovmak için karşı saldırıya geçmeye karar verdi.

Başlangıcı resmi olarak açıklanmasa da Kiev'in karşı saldırısının başlamasının üzerinden yaklaşık 2 ay geçti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan analize göre Ukrayna topraklarının beşte biri hala işgal altında. Ukrayna'nın karşı saldırısı şu anda haritada büyük bir değişikliğe neden olmadı. Ukrayna birlikleri ilerleme kaydediyor ancak bu ilerleme beklenenden çok daha yavaş.

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#Rusya#Kırım#Ukrayna

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