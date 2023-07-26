Karadeniz savaşın cephesi mi oluyor

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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş Karadeniz’de de tansiyonu yükseltiyor. Tahıl anlaşmasını askıya aldıktan sonra üst üste her akşam Ukrayna’nın liman kenti Odessa’yı vuran Rusya, şimdi de Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ikinci çıkış kapısı olan Tuna Nehri’ni hedef aldı. Rus ordusu üç gündür Ukrayna ile NATO üyesi Romanya arasındaki sınırı belirleyen Tuna Nehri üzerindeki limanları füzeler ve dronlarla vuruyor.

NATO SINIRINA 300 METRE

Önceki gün Romanya’ya sadece 300 metre mesafedeki Reni Limanı, 15 adet İran yapımı “Şehit” dronuyla vuruldu. Limanda gemilere yüklenmeyi bekleyen yaklaşık 5 bin ton tahılın bulunduğu üç depo isabet aldı. Rusya Tuna üzerindeki İzmail, Kiliya ve Ust-Dunaysk limanlarını da bombaladı. Rus hava saldırılarının bu tempoda devam etmesi durumunda, Ukrayna’nın tahıl koridoruna alternatif olarak devreye sokmayı düşündüğü yıllık 25 milyon ton ihracat kapasitesine sahip dört liman lojistik bakımından kullanılamaz hale gelebilir.

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ÖNCE GAZ, ŞİMDİ BUĞDAY

Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis gelişme sonrası Karadeniz’de güvenliğin risk altında olduğunu söyledi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de “Ruslar ilk önce doğalgaz ve petrolü Batı’ya karşı silah olarak kullandı. Ardından Ukrayna dahil dünyanın birçok bölgesinde tetikledikleri savaşlarla düzensiz göçü kullandı. Şimdi de Ukrayna limanlarını yerle bir etmeyi hedefleyerek dünyada açlık krizi yaratmanın peşinde. Dünya, Rusya yönetiminin bu şantajına boyun eğmemeli” dedi.

RUS GEMİSİNE SALDIRI

Tahıl anlaşmasının bozulmasının ardından taraflar, birbirlerinin gemilerini meşru hedef ilan etmişti. Dün Ukrayna’ya ait insansız deniz araçları Karadeniz’de seyreden “Sergey Kotov” isimli Rus sahil güvenlik gemisine saldırı gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, deniz taşıtlarının gemiye zarar vermeden uzak mesafede vurulduklarını duyurdu. Ancak bağımsız askeri uzmanlar, Rus sahil güvenlik gemisinin kısmen hasar gördüğünü belirtti.

ÇEVRE FACİASI YAŞANABİLİR

Karadeniz’de Rusya’ya hizmet eden diğer ticari gemi ve tankerlerin hedef haline gelmesinden korkulurken, Rus petrol ihracatının önemli bir bölümü, Novorosiysk Limanı üzerinden Türkiye Boğazları vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Karadeniz sularına taşınan savaşta bu tankerlerin hedef olması durumunda büyük bir çevre felaket yaşanmasından endişe ediliyor.

BİLGİ NOTU:

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Ukrayna işgali süresince NATO üyesi Polonya topraklarına füze düşen iki vaka yaşanmış, biri ölümle sonuçlanmıştı. Ancak her iki olayda da NATO toprakları doğrudan hedef alınmamış, füzelerin Ukrayna hava savunma sistemi tarafından önlenmesiyle parçaları sınır ötesine düşmüştü. Tuna Nehri’ndeki saldırı ise NATO toprağı olan Romanya’ya sadece 300 metre ötede yaşandı.