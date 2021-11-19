Kapanmak istemeyen aşıya koştu

Haberin Devamı

AB’nin en yüksek nüfuslu ülkesi Almanya’da, son iki haftada koronavirüs vakaları neredeyse ikiye katlandı. Ülkenin salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI), önceki gün günlük vaka sayısının ilk kez 50 bini aştığını ve 52 bin 826’ya çıktığını açıkladı. Salgının başından bu yana kayıtlı vaka sayısının 5 milyona ulaştığı Almanya’da, emekliliğe gün sayan ülkenin başbakanı Angela Merkel, “Mevcut pandemi durumu tek kelimeyle çarpıcı. Bunu başka bir şekilde anlatamam” diye konuştu. Merkel’in halefi olmasına kesin gözüyle bakılan SPD’li Olaf Scholz da, aşı olmayanları uyararak, “Salgına karşı en iyi çözümün bu olduğunu” belirtti.

Almanya’da hafta başından itibaren aşısızların toplu taşımaya dahi binememesine yönelik tedbirler gündeme gelirken, sahte aşı ve test sonucu düzenleyenlere 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi tartışılıyor. Ülkede iki doz aşı olanların oranı yüzde 67 seviyelerindeyken, ülkenin güney doğusunda bu oran yüzde 57 dolaylarında.

Haberin Devamı

KUYRUĞA GİRDİLER

Yeni tedbirlerin, aşı oranını artırması bekleniyor. Avrupa’da aşısızlara karşı en sert kapanmayı uygulamaya sokmaya hazırlanan Avusturya’da da, aşı olmayan birçok kişi aşı merkezlerine akın etti. Başkent Viyana’da Noel pazarı girişine kurulan aşı merkezinde aşı olmaya gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.

AŞI OLANA YILBAŞI KUTLAMASI SERBEST

ABD’de yeni yıl kutlamalarının merkezi olan New York’un Times Meydanı’nda düzenlenen yılbaşı etkinliğine aşı yaptıran herkesin katılabileceği açıklandı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen etkinliğin bu yıl geri döndüğünü ve aşı yaptıran herkesin kutlamalara alınacağını duyurdu. Blasio, “Bu yıl yüz binlerce kişinin katılmasını istiyoruz ancak katılımcıların aşı olması gerekiyor” diye konuştu.