Kanada'da rekor sıcak: Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kanada'da sıcak hava dalgası krizi can almaya devam ediyor. Ülkenin batı eyaletlerinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, sadece British Columbia bölgesinde 230'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Aynı haberlere göre, bölgede ısı rekoru kırıldı. Termometreler 49.4'ü gösterdi.

British Columbia, Alberta, Yukon ve Kuzeybatı Toprakları eyaletlerinde etkili olan sıcak hava dalgası, uzmanlarca "ısı kubbesi" olarak tanımlanıyor.

Uzmanlar bunun 10 bin yılda bir görüldüğü bilgisinin altını çiziyor.

Kanada Meteoroloji Hizmetleri, rekor sıcaklık değerlerinin önümüzdeki günlerde de görüleceği uyarısında bulundu.

Sağlık yetkilileri de yaşlılar, çocuklar, açık havada çalışanlar, evsizler ve önceden sağlık sorunları olanların, sıcaklığa bağlı hastalık ve ölüm açısından daha büyük risk altında olduklarını belirterek, açık havada uzun süre kalınmamasını tavsiye etti.

SICAK HAVA ASFALTI ERİTTİ

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bazı eyaletleri de sıcak hava alarmı vermiş durumda. Ülkenin kuzeybatısındaki eyaletlerde hava sıcaklıkları tüm zamanların rekorlarını altüst etti.

Dün, ABD'nin Kanada sınırındaki Seattle kentinde asfalt sıcak hava dalgası nedeniyle erimişti. Eriyen yola ait görüntüler sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılmıştı.

Seattle Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından paylaşan bu görüntü kısa sürede viral olurken, kurum 'İşe gidip gelirken dikkatli olun' uyarısında bulunmuştu.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor