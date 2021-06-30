Kanada'da rekor sıcak hava dalgasında onlarca kişi öldü, ABD'de asfalt eridi!

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British Columbia eyaleti polisi, Pazartesi gününden bu yana yaklaşık 70 ani ölüm vakasının bildirildiğini ve bunların çoğunun yaşlılar olduğunu açıkladı.

Polis, ölümlerde bölgeyi kavuran sıcakların rol oynadığını söyledi. Kanada'da Salı günü, British Columbia eyaletindeki Lytton'da üst üste üç gün sıcak hava rekoru kırıldı ve termometreler son olarak 49,4 dereceyi gösterdi.

ABD'nin kuzeybatısındaki Oregon'dan, Kanada'nın kuzey kutup bölgelerine kadar geniş bir alanı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının, yüksek basıncın sıkıştırdığı bir sıcak hava tabakasından kaynaklandığı belirtiliyor. Uzmanlar, iklim değişikliği sonucu aşırı sıcak hava dalgalarının daha sık görülebileceğini söylüyor.

SICAK HAVA ASFALTI ERİTTİ

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bazı eyaletleri de sıcak hava alarmı vermiş durumda. Ülkenin kuzeybatısındaki eyaletlerde hava sıcaklıkları tüm zamanların rekorlarını altüst etti.

ABD'nin Kanada sınırındaki Seattle kentinde asfalt sıcak hava dalgası nedeniyle eridi. Eriyen yola ait görüntüler sosyal medya platformu Twitter'da paylaşıldı.

Seattle Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından paylaşan bu görüntü kısa sürede viral olurken, kurum 'İşe gidip gelirken dikkatli olun' uyarısında bulundu. Benzer görüntüler şehrin farklı bölgelerinde gözlendi.

Ancak ABD'de aşırı sıcaklardan etkilenen tek kent Seattle değil. Oregon eyaletinin Portland şehrinde, haziran sonunda normalde 21 derece civarında seyretmesi gereken ısının, tarihte hiç görülmemiş şekilde 44 dereceye yükseldiği tespit edildi.

Oregon eyaleti genelinde şimdiye kadar en yüksek sıcaklığın 27 Temmuz 1939'da 47 derece olarak kaydedildiği aktarıldı.

UZMANLARDAN UYARI

Seattle'da sıcaklıkların aşırı artması üzerine Seattle Acil Durum Yönetimi Ofisi, hafta sonu Twitter'dan "Susuz kalmayın, panjurları kapalı tutun, fanları kullanın. Hava çok ısınırsa soğutma merkezlerimizden birine gidin." paylaşımında bulunmuştu.

Söz konusu bölgedeki evlerde tipik hava koşulları dolayısıyla genelde klima olmadığı, beklenmeyen hava sıcaklıklarının özellikle yaşlılar ve evsizler gibi savunmasız kişiler için yaşamı tehdit ettiği belirtiliyor.

Beklentilerin çok üzerinde seyreden bunaltıcı havaların bir süre aynı şekilde devam edecek olmasından dolayı, klima ve benzeri serinleme imkanlarını kullananlar için hiç görmedikleri elektrik faturalarıyla karşılaşabilecekleri uyarısı da yapıldı.

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