MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKanada'da rekor sıcak hava dalgasında onlarca kişi öldü, ABD'de asfalt eridi!
GeriDünya Kanada'da rekor sıcak hava dalgasında onlarca kişi öldü, ABD'de asfalt eridi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER, BBC TÜRKÇE
Haber Giriş: 30.06.2021 - 07:18 | Son Güncelleme:

Kanada'da rekor sıcak hava dalgasında onlarca kişi öldü, ABD'de asfalt eridi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kanada'da rekor sıcak hava dalgasında onlarca kişi öldü, ABD'de asfalt eridi!

Kanada'da rekorları alt üst eden, daha önce görülmemiş yükseklikteki sıcak hava dalgası nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti. ABD'nin Kanada sınırındaki Seattle kentinde asfalt sıcak hava dalgası nedeniyle eridi. Bölgedeki aşırı sıcaklar nedeniyle uzmanlar bir dizi uyarıda bulundu.

23
  • Kuzey Amerikayı sıcak hava dalgası vurdu Onlarca kişi hayatını kaybetti, sıcaktan yollar bile eridi
  • Kuzey Amerikayı sıcak hava dalgası vurdu Onlarca kişi hayatını kaybetti, sıcaktan yollar bile eridi
  • Kuzey Amerikayı sıcak hava dalgası vurdu Onlarca kişi hayatını kaybetti, sıcaktan yollar bile eridi
  • Kuzey Amerikayı sıcak hava dalgası vurdu Onlarca kişi hayatını kaybetti, sıcaktan yollar bile eridi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

British Columbia eyaleti polisi, Pazartesi gününden bu yana yaklaşık 70 ani ölüm vakasının bildirildiğini ve bunların çoğunun yaşlılar olduğunu açıkladı.

Polis, ölümlerde bölgeyi kavuran sıcakların rol oynadığını söyledi. Kanada'da Salı günü, British Columbia eyaletindeki Lytton'da üst üste üç gün sıcak hava rekoru kırıldı ve termometreler son olarak 49,4 dereceyi gösterdi.

ABD'nin kuzeybatısındaki Oregon'dan, Kanada'nın kuzey kutup bölgelerine kadar geniş bir alanı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının, yüksek basıncın sıkıştırdığı bir sıcak hava tabakasından kaynaklandığı belirtiliyor. Uzmanlar, iklim değişikliği sonucu aşırı sıcak hava dalgalarının daha sık görülebileceğini söylüyor.

Kanadada rekor sıcak hava dalgasında onlarca kişi öldü, ABDde asfalt eridi

SICAK HAVA ASFALTI ERİTTİ

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bazı eyaletleri de sıcak hava alarmı vermiş durumda. Ülkenin kuzeybatısındaki eyaletlerde hava sıcaklıkları tüm zamanların rekorlarını altüst etti.

ABD'nin Kanada sınırındaki Seattle kentinde asfalt sıcak hava dalgası nedeniyle eridi. Eriyen yola ait görüntüler sosyal medya platformu Twitter'da paylaşıldı.

Seattle Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından paylaşan bu görüntü kısa sürede viral olurken, kurum 'İşe gidip gelirken dikkatli olun' uyarısında bulundu. Benzer görüntüler şehrin farklı bölgelerinde gözlendi.

Kanada’da son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Kanada’da son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Ancak ABD'de aşırı sıcaklardan etkilenen tek kent Seattle değil. Oregon eyaletinin Portland şehrinde, haziran sonunda normalde 21 derece civarında seyretmesi gereken ısının, tarihte hiç görülmemiş şekilde 44 dereceye yükseldiği tespit edildi.

Oregon eyaleti genelinde şimdiye kadar en yüksek sıcaklığın 27 Temmuz 1939'da 47 derece olarak kaydedildiği aktarıldı.

Kanadada rekor sıcak hava dalgasında onlarca kişi öldü, ABDde asfalt eridi

UZMANLARDAN UYARI

Seattle'da sıcaklıkların aşırı artması üzerine Seattle Acil Durum Yönetimi Ofisi, hafta sonu Twitter'dan "Susuz kalmayın, panjurları kapalı tutun, fanları kullanın. Hava çok ısınırsa soğutma merkezlerimizden birine gidin." paylaşımında bulunmuştu.

ABDde sıcaklık rekoru 82 yıl sonra bir ilk
ABD'de sıcaklık rekoru! 82 yıl sonra bir ilk

Söz konusu bölgedeki evlerde tipik hava koşulları dolayısıyla genelde klima olmadığı, beklenmeyen hava sıcaklıklarının özellikle yaşlılar ve evsizler gibi savunmasız kişiler için yaşamı tehdit ettiği belirtiliyor.

Beklentilerin çok üzerinde seyreden bunaltıcı havaların bir süre aynı şekilde devam edecek olmasından dolayı, klima ve benzeri serinleme imkanlarını kullananlar için hiç görmedikleri elektrik faturalarıyla karşılaşabilecekleri uyarısı da yapıldı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ABD ve Kanada'da rekor sıcaklıklar
daha fazla video için

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi