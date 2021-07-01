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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER, BBC TÜRKÇE
Haber Giriş: 01.07.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

Kanada'da rekor sıcak hava dalgası: 5 günde 486 ölü

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Kanada'da rekor sıcak hava dalgası: 5 günde 486 ölü

Kanada'nın British Columbia eyaletinde bu hafta hava sıcaklığı, ülkede verilerin tutulduğu dönemde daha önce görülmedik düzeye yükseldi. Sıcak hava sonucu 5 günde 486 kişi hayatını kaybetti.

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  • Son dakika: Kanadada rekor sıcak: Yüzlerce kişi hayatını kaybetti
  • Son dakika: Kanadada rekor sıcak: Yüzlerce kişi hayatını kaybetti
  • Son dakika: Kanadada rekor sıcak: Yüzlerce kişi hayatını kaybetti
  • Son dakika: Kanadada rekor sıcak: Yüzlerce kişi hayatını kaybetti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kanada'da sıcak hava dalgası krizi can almaya devam ediyor. Ülkenin batı eyaletlerinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 5 günde 486 kişi hayatını kaybetti.

Sıcak hava dalgasında ölenlerin çoğunun havalandırılmayan evlerde yalnız yaşadığı bildiriliyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, çoğu ileri yaşta olan kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.

British Columbia eyaletindeki Lytton kasabasında yaşayan yaklaşık 250 kişi tahliye edildi. Kasabada Salı günü hava sıcaklığı 49,6 dereceye çıkmıştı.

Uzmanlar rekor sıcaklıkların 10 bin yılda bir görüldüğü bilgisinin altını çiziyor. Kanada Meteoroloji Hizmetleri, rekor sıcaklık değerlerinin önümüzdeki günlerde de görüleceği uyarısında bulundu.

Sağlık yetkilileri de yaşlılar, çocuklar, açık havada çalışanlar, evsizler ve önceden sağlık sorunları olanların, sıcaklığa bağlı hastalık ve ölüm açısından daha büyük risk altında olduklarını belirterek, açık havada uzun süre kalınmamasını tavsiye etti.

Kanadada rekor sıcak hava dalgasında yüzden fazla kişi öldü, ABDde asfalt eridi
Kanada'da rekor sıcak hava dalgasında yüzden fazla kişi öldü, ABD'de asfalt eridi!

SICAK HAVA ASFALTI ERİTTİ

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bazı eyaletleri de sıcak hava alarmı vermiş durumda. Ülkenin kuzeybatısındaki eyaletlerde hava sıcaklıkları tüm zamanların rekorlarını altüst etti.

Dün, ABD'nin Kanada sınırındaki Seattle kentinde asfalt sıcak hava dalgası nedeniyle erimişti. Eriyen yola ait görüntüler sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılmıştı.

Seattle Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından paylaşan bu görüntü kısa sürede viral olurken, kurum 'İşe gidip gelirken dikkatli olun' uyarısında bulunmuştu.

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