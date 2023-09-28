Kanada başbakanı ile ilgili vahim iddia: Uçağı kokain doluydu, iki gün otel odasından çıkmadı

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, üst üste gelen krizlerle zor günler geçiriyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ziyareti sırasında, Kanada parlamentosunda 'kaharaman' olarak tanıtılan ve ayakta alkışlanan bir Ukraynalının Nazi birliğinde savaştığının ortaya çıkmasından sonra eleştiri oklarının hedefi olan Trudeau yaşanan olayın ülkesi için 'derin bir utanç' olduğunu kabul edip özür dilemek zorunda kalmıştı.



Trudeau'nun özrü sonrası Kanada Parlamento Başkanı Anthony Rota da istifa ettiğini açıkladı.

VAHİM İDDİA:UÇAĞI KOKAİNLE DOLUYDU, İKİ GÜN ODASINDAN ÇIKMADI

Dünya çapında tepkilere neden olan Nazi skandalının yanıları devam ederken Kanada Başbakanı ile ilgili ortaya atılan vahim bir iddia ortalığı tamamen karıştırdı.

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Hintli diplomat Deepak Vohra, Hindistan devlet televizyonunda yaptığı açıklamada Kanada başbakanının uçağının bu ay G20 için Hindistan'a geldiğinde kokainle dolu olduğunu ve Trudeau'nun iki gün odasından çıkmadığını söyledi.



'Eşim onu ​​Delhi havaalanında gördü' diyen Vohra Trudeau'nun depresif ve stresli göründüğünü iddia etti:

'Nedenini bilmiyoruz ama Trudeau yalnızlaştı. Kanadalı bir Rambo olduğunu ve onun başkanlığında hiçbir şeyin ters gidemeyeceğini göstermeye çalışıyor. Hindistan, Kanada'daki vize hizmetlerini askıya alarak doğru olanı yaptı.'

KANADA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Hinsitan televizyonunda yapılan açıklama ülke sınırlarını aştı ve bugün Batı medyasındaki gazetelere konu oldu.

Kanada Başbakanlık ofisi yaptıkları açıklama ile iddiaları yalanlarken " Bu dezenformasyonun medyaya nasıl yansıdığının rahatsız edici bir örneğidir.' ifadesini kullandı.



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Kanada-Hindistan ilişkileri son dönemde oldukça gergin.Kanada Başbakanı Justin Trudeau geçtiğimiz günlerde Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, ayrılıkçı Sih örgütü KLF'nin lideri Nijjar’ın öldürülmesinin arkasında Hindistan devletinin olabileceğini ifade etmişti.

Trudeau, Kanada istihbaratının "güvenilir" kanıtlar elde ederek Hindistan hükümeti ve Nijjar’ın ölümü arasında bağlantı tespit ettiğini vurgulayarak, "Bir Kanada vatandaşının Kanada topraklarında öldürülmesi olayına herhangi bir yabancı hükümetin karışması kabul edilemez bir egemenlik ihlalidir" ifadelerini kullanmıştı.

Ottawa yönetimi daha sonra Hindistanlı diplomat Pavan Kumar Rai’yi sınır dışı etmiş, Kanada Başbakanı Trudeau’nun iddialarını reddeden Hindistan yönetimi de üst düzey Kanadalı bir diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti.

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Hindistan ayrıca geçtiğimiz hafta Kanada vatandaşlarına yönelik vize hizmetini askıya aldığını duyurmuştu.