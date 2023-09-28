Son dakika: Şahmaranyan imzayı attı, sözde Dağlık Karabağ rejimi lağvediliyor

Haberin Devamı

AFP haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre, Ayrılıkçı Ermenilerin Karabağ'da kağıt üstünde kurduğu ve hiçbir ülke tarafından tanınmayan sözde Dağlık Karabağ rejimin varlığı 1 Ocak 2024'ten itibaren sona eriyor.

YIL SONUNA KADAR TÜM DEVLET KURUMLARI KAPANACAK

Sözde rejimin liderliğini yapan Samvel Şahmaranyan'ın Azerbaycan'ın zaferi sonrası imzaladığı kararname,yıl sonuna kadar tüm devlet kurumlarının kapatılmasını emrediyor.



Kararnamede, bölge sakinlerinin Azerbaycan tarafından sunulan yeniden entegrasyon koşullarını incelemeleri istendi ve kalıp kalmama konusunda "bağımsız ve bireysel bir karar" vermeleri gerektiği belirtildi.

Haberin Devamı

Şahmaranyan ayrıca Azerbaycan'la varılan anlaşma kapsamında bölgeden ayrılmak isteyenlerin 'serbest, gönüllü ve engelsiz geçişinin' sağlayacağını duyurdu.

Haberin Devamı

ERMENİSTAN'A ULAŞANLARIN SAYISI 65 BİNİ GEÇTİ

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da yasadışı silahlı Ermeni gruplara karşı başlattığı operasyonun tamamlanmasının ardından bölgedeki Ermeni ayrılıkçılar silah bırakmıştı. Bu gelişmelerin ardından bölgede yaşayan Ermeni siviller, Ermenistan’a dönmek için Dağlık Karabağ-Kornidzor sınır hattında geçişe devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan, dün akşam Ermenistan’a ulaşan sivillerin sayısının 53 bin olduğunu açıkladı. Baghdasaryan, sabah saatleri itibariyle bu sayının 65 bini geçtiğini aktardı.



Haberin Devamı

Erivan Belediyesi başta olmak üzere Ermenistan’a bağlı sınır kentlerinin idareleri, sınır bölgelerine otobüs tahsis etmeye devam ediyor. Erivan Belediyesi bugün 25 otobüsün sınır hattındaki Kornidzor’a gönderildiği duyururken Ermenistan Sağlık Bakanlığı’nın da özellikle hastanelerde tedavi görenlerin tahliyesi için ayrıca hazırlıklara başladığı öğrenildi.

AZERBAYCAN ORDUSU MAYINLARI TEMİZLİYOR

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da patlamamış mayınların temizlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Azerbaycan Ordusu'nun istihkâm-tahkimat birimleri Karabağ bölgesinde mayın ve patlamamış mühimmatın temizlenmesi için önlemler alıyor. Gozlukörpu-Hasanlı yolunda çok sayıda anti-personel ve anti-tank mayını ile patlamamış mühimmat bulundu. Güvenlik düzenlemelerine uygun olarak etkisiz hale getirildi. Ayrıca birliklerimiz bölgede buldukları patlayıcı düzeneklerini ve mayın tuzaklarını etkisiz hale getirmektedir. Bölgeler mayından temizleniyor” denildi.r



Haberin Devamı

Son günlerde eleştirilerin odağında olan ve istifa çağrılarına kulak kapayan ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ için dünyaya çağrıda bulunurken Azerbaycan'a asılsız suçlamalarda bulundu.

Azerbaycan'ın Karabağ'da 'etnik temizlik' yaptığını öne süren Paşinyan, uluslararası eylem çağrısında bulundu ve harekete geçilmemesinin suç ortaklığı olarak görülebileceğini öne sürdü.