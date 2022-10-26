Kan donduran vahşeti kızı itiraf etti: Babam bir seri katildi, cesetlerin yerini biliyorum!

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ABD’nin Iowa eyaletinde yaşayan Donald Studey, 2013 yılında, 75 yaşında öldü.

Studey’nin kızı Lucy Studey’nin babasının ölümünün üzerinden yaklaşık 10 yıl geçtikten sonra yaptığı korkunç açıklama, sadece ABD’de değil, dünyada ses getirdi.

Newsweek’de yer alan habere göre Lucy Studey, babasının ölümünden önce işlediği suçları itiraf etti ve polise yardımcı olma sözü verdi.

DEHŞETE DÜŞÜREN İTİRAF KIZINDAN GELDİ!

Lucy’nin, merhum babasının 2013 yılında ölmesinden önce düzinelerce kadını öldüren acımasız bir seri katil olduğunu iddia etmesi üzerine polis departmanı ivedilikle soruşturma açtı.

Lucy Studey, babası Donald Dean Studey'nin 30 yıl içinde, 50 ila 70 arasında kadını öldürdüğünü söyledi.

Bununla da yetinmeyen kadın, şoke edici bir şekilde, babasının, mülkündeki bir kuyunun yanına gömüldüğü iddia edilen genç kadınların cesetlerini taşımak için kendisini ve kardeşini görevlendirdiğini iddia etti.

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"CESETLERİN YERİNİ BİLİYORUM"

Lucy Studey Newsweek'e “Cesetlerin nereye gömüldüğünü biliyorum” dedi.

“Bize kuyuya gitmemiz gerektiğini söylerdi ve bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilirdik.”

Lucy, yaşadığı kâbusu “Ne zaman kuyuya ya da tepelere gitsem geri dönemeyeceğimi düşünüyordum. Çenemi kapalı tutmazsam beni de öldüreceğini biliyordum.” diyerek anlattı.

Fotoğraf: KETV

Gazeteye göre, Aistrope ilçesi kolluk kuvvetleri, 2021'de Studey'in hikâyesini araştırmaya başlamış. Ancak kuyuyu bulmaları ve arama yapmak için mülkün mevcut sahiplerinden ve komşu mülklerden onay almaları gerekmiş.

Newsweek'e göre kolluk kuvvetleri, Donald Studey’nin çoğunlukla seks işçisi olan veya yoldan gelip geçen kadınları bulduğu ve onları beş dönümlük tarım arazisine getirip öldürdüğünden şüpheleniyor.

SÜREKLİ SARHOŞ VE ÇOK ÖFKELİYDİ

Lucy Studey, basına, babasının sürekli sarhoş ve çok öfkeli olduğunu ve eve getirdiği kadınları duvarlara savurduğunu ve başlarına vurarak öldürdüğünü anlattı.

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Studey, Iowa ve Nebraska'daki kolluk kuvvetlerinin yanı sıra konuyu öğretmenlere ve rahiplere de anlattığımı ancak kimsenin kendisini dinlemediğini iddia etti.

Newsweek'in haberine göre, diğer kardeşlerinin yetkililerle konuşup konuşmadığı bilinmemekle birlikte, adamın çocuklarının, onun ne yaptığını bildiğinden emin oldukları düşünülüyor. Fotoğraf: KETV

ERKEK KARDEŞİN ACI SONU...

Lucy Studey’nin erkek kardeşinin 39 yaşında intihar ettiği bildirildi.

Newsweek tarafından elde edilen kayıtlara göre, Donald Studey'in uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlarından sabıkası bulunuyor.

Lucy Studey’nin de ufak tefek hırsızlıklardan ve sarhoş şekilde araç kullanmaktan sabıkası var.

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Fremont İlçesi Şerif Kevin Aistrope, kadının verdiği bilgiler doğrultusunda bölgeye iki kadavra köpeğinin getirildiğini açıkladı. KADAVRA KÖPEKLERİ İŞ BAŞINDA

Bölgeyi koklayan köpeklerin toprakta gömülü cesetler olabileceğine dair işaretler verdiği söyleniyor.

Gazetede yer alan habere göre, köpeklerden gelen bu işaretler kadının iddiasına güvenilirlik kazandırdı ve yetkililerin Iowa Suç Soruşturma Bölümü ile bölgede daha detaylı bir araştırma yapmaya karar vermelerini sağladı.