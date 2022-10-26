Kraliçe ölmeden önce planlanmış! Prens Harry böyle devre dışı kalacak...

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Eski Başbakan Liz Truss'ın sadece 45 gün görevde kaldıktan sonra istifa etmesi ile eski maliye bakanı Rishi Sunak İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Diğer başbakan adayı Penny Mordaunt, partinin 357 milletvekilinden en az 100'ünün desteğini alamadığı için yarıştan çekildi. Bu sayede Sunak tek bir oy bile almadan başbakan koltuğuna oturdu.

7 hafta içinde 3 farklı Başbakan gören ve siyasi arenası toz duman olan İngiltere, bugün de Kral Charles saltanatında yapılacak ilk anayasal reformu konuşuyor.

BİR KAÇ HAFTA İÇİNDE PARLAMENTOYA GELMESİ BEKLENİYOR

Hükümdar hastaysa veya geçici olarak yurt dışındaysa yerine belirlenen kişi, belge imzalama, büyükelçi kabul etme veya konsey toplantılarına katılma gibi resmi görevleri yerine getiriyor.

Parlamentoya bir kaç hafta içerisinde gelmesi beklenen teklife göre, Kral Charles, İngiltere dışındayken anayasal görevleri yerine getirmek için seçeceği kişilerde artık daha geniş bir havuzdan yararlanabilecek.

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Şuan yürürlükte olan uygulamaya göre hükümdar herhangi bir nedenle ülkede değilken devlet işleri mevzuata göre atanan iki kişi tarafından yürütülüyor.

1937 ve 1953 Kanunlarına göre bu iki kişi hükümdarın arkasından gelen en kıdemli 4 yetişkin arasından seçiliyor. Bunlar günümüz için Kral Charles'ın eşi Camilla, Galler Prensi William, Sussex Dükü Prens Harry, York Dükü Prens Andrew ve Prenses Beatrice anlamına geliyor.



Prens Harry ve Prens Andrew Kraliçe'nin cenazesinde böyle görüntülendi

TARTIŞMALARIN ODAĞINDA İKİ PRENS: HARRY VE ANDREW

Prens Harry 2020 yılının Şubat ayında keskin bir kararla Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak yurt dışına taşındı. Üstelik karısının ailesine yönelttiği 'ırkçılık' suçlamaları nedeni ile tartışmalı bir figür haline geldi.



Prens Andrew ise adının karıştığı taciz skandalları nedeni ile saygınlığını kaybetti ve uzun süredir 'Kraliyet ailesinin yüz karası' olarak nitelendiriliyor.



Prens Harry, eşi Meghan ve çocukları Archie ve Lilibet ile ABD'de yaşıyor. Instagram/alexilubomirski

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PRENS HARRY BÖYLE DEVRE DIŞI KALACAK

Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre saray yetkilileri, İngiltere'nin içinde bulunduğu kritik dönemde hükümet işleyişinin bu iki dükten birine bağımlı hale gelmesini doğru bulmuyor. Bu nedenle de yapılacak yeni düzenleme ile Kral için mevcut seçenekleri genişletiliyor.

Parlamentoya gelmesi beklenen teklife göre Kral'ın yerine seçebileceği kişilerin listesi genişleyecek ve Charles kendi takdiri ile Prens Harry ve Prens Andrew yerine diğer iki kardeşi Anne ve Edward'ı seçebilecek.



Söz konusu teklif İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. İngiliz yayın kuruluşu BBC,Prens Harry ve Prens Andrew'un Kral'ın yerine geçmesi konusundaki rollerinin sorgulandığına dikkat çekerken, İngiliz Dailymail gazetesi bu durumun yeni bir şey olmadığını, teklifin zaten aylardır masada olduğunu ve Kraliçe'nin de bu konuda onayı olduğunu yazdı.