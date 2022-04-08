Kamikaze dronlar Ukrayna’da

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), az sayıdaki Ukraynalı askere kamikaze dron eğitimi verdiklerini açıkladı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, işgal başlamadan hemen önce az sayıdaki Ukraynalının ABD’de eğitim almakta olduklarını açıklayarak, “Bu fırsatı onlara birkaç günlük Switchblades (ABD’nin kamikaze dronu) eğitimi vermek için kullandık. Böylece geri döndüklerinde diğer askerleri eğitebileceklerdi” dedi.

100 ADETİ BÖLGEYE ULAŞTI

John Kirby, eğitime katılan Ukraynalı sayısının bir düzineden az olduğunu belirtti. Şu an ABD’de hiç Ukrayna askeri bulunmadığı belirtilirken, Amerikan basını söz konusu eğitimin California Eyaleti’ndeki bir üsde yapıldığını yazdı. Sözcü Kirby, “uzaktan kumandalı bomba” olarak tanımlanabilecek ve hedefine ulaştığında patlayan Switchblades’lerden 100 adetinin hafta başında Ukrayna’ya gönderildiğini belirtti.

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YARDIM TUTARI 2 MİLYARI BULDU

Operatör tarafından uzaktan kumanda edilerek hedefe ulaştırılan dron, bu noktada patlatılıyor. Biri sırt çantasında taşınabilir, diğeri zırhlı araçları patlatma kapasitesine sahip daha büyük iki versiyonu bulunan dronlardan hangisinin Ukrayna’ya gönderildiği belirsiz. ABD Başkanı Joe Biden, söz konusu silahların verileceğini 16 Mart’ta kamuoyuna ilan etmişti. Washington’ın savaşın başından beri Ukrayna’ya göndereceğini açıkladığı askeri yardımın büyüklüğü 2 milyar doları buldu.

KİEV’İN BATI’DAN TEK İSTEĞİ: SİLAH, SİLAH, SİLAH

BRÜKSEL’e giderek NATO toplantısına katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, müttefikleri Kiev’e daha fazla silah sağlamaya çağırdı. “Gündemim çok basit, sadece 3 şeyden oluşuyor: Silah, silah, silah” diyen Kuleba, “Tüm müttefikleri tereddütlerini ve isteksizliklerini bir kenara bırakmaya, Ukrayna’ya ihtiyacı olan her şeyi sağlamaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı. Moskova’nın Donbas ve güneyde Kırım ile Rusya arasında kalan Mariupol gibi kentlerin kontrolünü ele geçirmeye hazırlandığı değerlendirilirken, Kiev yönetimi Batı’dan tank ve savaş uçağı gibi ağır saldırı silahları talep ediyor. Almanya başta olmak üzere NATO üyelerinin saldırı silahları vermekten kaçınmasını eleştiren Kuleba, “Savunma ve saldırı arasındaki ayrım, ülkemdeki duruma bakınca hiçbir anlam ifade etmiyor” dedi.

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SAVAŞ SUÇU TARTIŞMASI: FAİL BU KEZ UKRAYNA

Bir grup Ukrayna askeri rehin aldıkları en az bir Rus askerini infaz etti. New York Times gazetesi tarafından doğrulanan ve Buça yakınlarındaki Dmitrivka köyünde çekilen o anlara ilişkin görüntülerde yaralı bir Rus esir üç kez ateş açılarak öldürülüyor. Videoda, biri elleri bağlı üç ölü Rus askeri daha görülüyor. Bu olay Buça’daki sivil katliamını izlerken, esirlerin infazı da savaş suçu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya’nın savaş suçlarına dair kanıtları yok etmeye çalıştığını iddia etti. Zelenski’ye göre, Buça’da yüzlerce sivilin öldürülmesinin neden olduğu infial üzerine Rus askerleri, işgal ettikleri bölgelerden cesetleri çıkarmaya, yolları, bodrumları sivil katliamına dair kanıtlardan temizlemeye başladı.

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RUSYA’NIN BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINDI

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurulu, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğini askıya aldı. 193 üyeli kurulda 93 ülkenin desteğiyle Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi’nden çıkarılması için gereken üçte ikilik çoğunluk sağlandı. ABD’nin hazırladığı karara 24 ülke karşı çıktı, 58 ülke ise çekimser kaldı. Türkiye’nin de lehte oy kullandığı karar taslağında, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında ağır ve sistematik insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerinde bulunduğuna dair raporlar” işaret edilerek, bu sebeple üyelerin İnsan Hakları Konseyi’ne üyelik haklarının askıya alınabileceği kaydedildi. Kararın ardından Rusya, konseyden çekildiğini duyurdu. BM’nin adımı, Ukrayna’nın Buça kentindeki sivil katliamı görüntülerini izliyor. (Razi CANİKLİGİL/NEW YORK)