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'Kahreden rapor' ortaya çıkardı: Hastalar ambulans içinde beklerken can verdi!

#İngiltere#Ambulans#Rapor
Kahreden rapor ortaya çıkardı: Hastalar ambulans içinde beklerken can verdi

İngiltere'de yayınlanan bir rapor sağlık sistemiyle ilgili akılalmaz bir gerçeği ortaya çıkardı. Son derece çarpıcı detayların yer aldığı rapora göre ambulansla hastaneye gitmeye ve tedavi olmaya çalışan hastalar henüz ambulanstayken hayatlarını kaybetmiş...

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İngiltere'de hastaların, hastanelerde yer olmadığı için ambulanslarda beklerken ya öldüğü ya da sağlık durumlarının daha da kötüleştiği belirtildi.

Guardian gazetesinde yayımlanan Ambulans Yöneticileri Derneğinin (AACE) raporunda "sıradan bir gün" olarak nitelendirilen 4 Ocak'ta hastaların bir saatten fazla hastane önünde bekletildiği belirtilerek o günün verilerinden yola çıkılarak tüm yıl için hesaplama yapıldığı kaydedildi.

Durumu kötü olan hastaların tedavi için hastanelere kabulü öncesinde ambulanslarda uzun süre beklemek zorunda kaldıklarında daha da kötüleşmelerinin neredeyse kaçınılmaz olduğu vurgulanan raporda, yılda 160 bin hastanın bu durumdan etkilediği ve bunlardan yaklaşık 12 bininin sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiği ifade edildi.

Kahreden rapor ortaya çıkardı: Hastalar ambulans içinde beklerken can verdi

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Raporda, ambulanslarda mahsur kaldıkları için yılda kaç hastanın öldüğüne ilişkin sayı verilmese de "Bazı hastaların acil servisler dışında beklerken veya beklemenin ardından acil servise kabul edildikten kısa süre sonra ne yazık ki öldüğünü biliyoruz. Bazı kişiler ise bir ambulansın kendilerini almasını beklerken öldü." ifadesine yer verildi.

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"BU KAHREDİCİ BİR RAPOR"

Muhalefetteki İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar, hastaların sağlığına verilen "şaşırtıcı" boyuttaki hasarın, ambulans hizmetlerinin karşı karşıya olduğu krizin yol açtığı riskleri gösterdiğini belirtti.

Kahreden rapor ortaya çıkardı: Hastalar ambulans içinde beklerken can verdi

İşçi Partisinden gölge Sağlık Bakanı Jonathan Ashworth, "Bu kahredici bir rapor. Hastaların durumlarındaki kötüleşme veya ciddi oranda kötüleşmenin boyutu bir skandal." ifadesini kullandı.

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#İngiltere#Ambulans#Rapor

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