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İngiltere'de yeni Kovid-19 önlemleri beklenmiyor

#İngiltere#KORONAVİRÜS#Kovid-19
İngilterede yeni Kovid-19 önlemleri beklenmiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa'nın bazı bölgelerinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı temkinli olduklarını ancak şu anda zorunlu maske ve aşı pasaportunu içeren bir "B Planı"na geçmeye gerek olmadığını söyledi.

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Johnson, yaptığı açıklamada, Avrupa'daki bazı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde Kovid-19 hastalarının bulunduğunu ancak bunların tamamının aşısız olduğunu söyledi.

Sırası gelenlerden hatırlatıcı dozu olmalarını isteyen Johnson, ülkede artık 40 yaş ve üstündekilerin de üçüncü doz randevusu alabilecek olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Johnson, olası bir kapanmaya ilişkin olarak ise "Şu anda verilerde B Planı'na geçmemizi gerektirecek hiçbir şey görmüyoruz. A Planı'na bağlıyız. Ama kesinlikle kabul etmemiz gereken şey, Avrupa'nın bazı bölgelerinde bir enfeksiyon fırtınası olduğu." dedi.

Soğukların artmasıyla böyle bir enfeksiyon fırtınasının kendilerini de etkileyebileceğini söyleyen Johnson, İngiltere için en iyi korumanın herkesin hatırlatıcı dozu yaptırması olduğunu belirtti.

Salgın süresince üç kez karantina uygulayan İngiltere'de kapalı alanlar ve toplu ulaşımda maske takma zorunluluğu temmuz ayında kaldırılmıştı.

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#İngiltere#KORONAVİRÜS#Kovid-19

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