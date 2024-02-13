Kahire'de tarihi zirve... Komşu tedirgin! Erdoğan'ın sözleri İsrail'de böyle yankılandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ı kapsayan üç günlük yurt dışı seyahatine dün gece başladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai’de “Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek” temasıyla bir araya gelen Dünya Hükümetler Zirvesi’ne katılacak. Burada BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile de görüşecek. Yarın ise 12 yıl sonra ilk kez Mısır’a giderek mevkidaşı Abdülfettah es- Sisi ile bir araya gelecek.

TÜM GÖZLER ERDOĞAN'A ÇEVRİLDİ! YUNANİSTAN, LİBYA, İSRAİL VE ARAP ÜLKELERİ YAKINDAN İZLİYOR

Erdoğan'ın 14 Şubat'ta gerçekleştireceği Kahire ziyareti iki ülke arasındaki normalleşme süreci ve bölgede istikrarın sağlanması açısından 'tarihi bir zirve' olarak değerlendiriliyor. Ziyaretin İsrail, Yunanistan, Libya, Sudan ve diğer Arap ülkeleri tarafından yakından izleneceği ön görülüyor.

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İki liderin görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve ikili ekonomik ilişkiler masadaki en önemli gündem başlıkları.



İngiliz yayın kuruluşu BBC, bölgede yaşanan gerilim dikkate alındığında ziyaretin Türkiye'nin bölgesel rolünü göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı ve Erdoğan'ın Gazze'deki son durum hakkında vereceği mesajların merakla beklendiğini yazdı.

Yunan medyası da İsrail'de savaşın devam ettiği bir dönemde yapılan ziyaretin 'tarihi' olarak değerlendirilebileceğini vurgulayarak, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin 2022 yılından bu yana kademeli olarak normalleştiğini yazdı.

Yunan ProtoThema 'Türkiye cumhurbaşkanı, Deniz Hukuku'na ve Yunanistan'ın çıkarlarına aykırı olan deniz bölgelerine ilişkin Türkiye-Mısır anlaşması önerilerini yeniden gündeme getirmeye çalışıyor' yorumunda bulundu.

Atina'nın Türkiye'nin hamlelerini sürekli takip etmesi gerektiğini vurgulayan Yunan gazete 'Kahire ve Trablus'taki girişimlerinin nihai hedefi bölgede hegemonik bir rol üstlenmek ve Yunanistan aleyhine "Mavi Vatan"ı pekiştirmekten başka bir şey olmayan Ankara'nın hareketleri Yunan diplomasisinin sürekli denetimi altında olmalıdır' dedi.

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HER İKİ ZİYARETİN ODAĞINDA DA 'GAZZE' OLACAK

Middle East Monitor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdiği haberinde, her iki ziyaretin de odağında Gazze olacağını yazarken, Al Arabia, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Erdoğan'ın ziyaretinden günler önce yaptığı açıklamaya dikkat çekti.



Bakan Fidan açıklamasında Mısır’ın Türkiye’den insansız hava aracı almasının gündemde olduğunu duyurmuştu.



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Arap dünyasının önde gelen gazetelerinden Al Shorouk'ta yayınlanan bir analizde Türkiye-Mısır arasındaki yakınlaşmanın temposunun hızlandığına dikkat çekildi. Tüm acımasızlığına ve çirkinliğine rağmen Filistin trajedisininkurmak için altın bir fırsat sunduğunu öne süren yazar bu sistemin yeni işbirliklerini de beraberinde getireceğini yazdı:

"Sürdürülebilir bir bölgesel güvenlik sistemi, on yıllardır bölgesel ilişkilere damgasını vuran rekabetçi güç dengesine etkili alternatifler getirebilir. Düzenli iletişim ve kademeli güven inşası yoluyla bölgenin büyük güç rekabeti için yeni bir arena haline gelmesi engellenebilir. Türkiye ve Mısır, Körfez ülkelerinin yardımı ile sistematik bir süreç başlatabilir ve bu süreç önümüzdeki günlerde 'Doğu Akdeniz Gaz Örgütü' gibi daha geniş bir katılımın kapısını aralayabilir"

İSRAİL MEDYASI : GAZZE GÜNDEMİN ÖN SIRALARINDA OLACAK

İsrail merkezli Jerusalem Post 'Türk lider Erdoğan, Sisi ile yapılacak görüşmelerde Gazze'nin gündemin ön sıralarında yer alacağını söyledi' başlığı ile okurlarının karşısına çıkarken, Ahram gazetesi 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi ve Salı günü Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetleri Zirvesi'ne katılımının ardından Çarşamba günü Mısır'ı ziyaret edecek' dedi.

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Arab News ise 'Erdoğan, Gazze'deki saldırıların Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi ile Çarşamba günü yapılacak görüşmelerin gündeminin başında yer alacağını söyledi' ifadelerine yer verdi.